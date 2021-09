Gossip

Sossio Aruta fa un passo indietro: dopo il post in cui annunciava la fine del rapporto con Ursula Bennardo, ecco un video in cui ammette l'errore. La reazione di lei su Instagram è al veleno

Pochi giorni fa Sossio Aruta ha annunciato, a sorpresa, la fine della sua relazione con Ursula Bennardo. L’ormai ex coppia di Uomini e Donne sarebbe arrivata alla fine della loro storia, ma la vicenda si è tinta di note di mistero dopo che lo stesso Aruta ha cancellato il post in cui annunciava la cosa, scusandosi poi con un altro video e lasciando la porta aperta per il futuro. Dal canto suo, Ursula ha polemizzato sui modi tramite una storia sul profilo Instagram.

Sossio Aruta cancella il post con il game over: “Ho sbagliato”

“Devo comunicare, con tristezza, che di comune accordo io e Ursula abbiamo deciso di interrompere il nostro rapporto sentimentale“, così ha scritto Sossio Aruta in un post di pochi giorni fa, sul suo profilo Instagram.

Di quelle parole resta solo la cronaca riportata dai tabloid vicini alla coppia di Uomini e Donne ora, perché dopo aver annunciato così la fine della loro storia, Aruta ha cancellato tutto. A far arrabbiare era stato quel “game over“, suonato particolarmente indelicato per parlare di una storia dalla quale è nata anche una bambina, Bianca.

Ora, il passo indietro. Sossio Aruta ha infatti pubblicato un video e scritto, in didascalia: “Siamo esseri umani… Non volevo ledere la dignità della mia famiglia con la scritta ‘game over’, assolutamente, perché ne sono innamorato“. Poi, nel video spiega: “Ho eliminato il post perché ho sbagliato, ho fatto uno scivolone scrivendo game over. Di certo non volevo paragonare la storia d’amore con Ursula e mia figlia Bianca a un gioco“.

Sossio Aruta spera di tornare con Ursula Bennardo: lei si sfoga su Instagram

L’ex volto di Uomini e Donne, Temptation Island e del Grande Fratello Vip ha poi spiegato perché ha annunciato in pubblica piazza la fine della storia con Ursula Bennardo: “Per la stima che ci avete sempre trasmesso, per gli elogi che ci avete fatto e perché avete condiviso con noi le nostre emozioni in questa storia d’amore.

Prima o poi sarebbe uscito fuori, io ho anticipato tutto“. Tuttavia, non chiude le porte a ripensamenti “Le vie del Signore sono infinite e la speranza è l’ultima a morire: se ci saranno, mi auguro, sviluppi positivi vi terrò al corrente io“.

Al momento però Ursula Bennardo non sembra sbilanciata verso un lieto fine della vicenda. Dal suo profilo social ha infatti pubblicato una storia al veleno contro Sossio Aruta, senza mai nominarlo.

Ha scritto: “Buongiorno, mi dispiace essere assente… Purtroppo mi sono ritrovata in una situazione assurda“. E spiega: “Non solo la rottura improvvisa della mia famiglia, ma in più a doverlo leggere sui social dopo poche ore… Ancora non l’avevo ovviamente metabolizzato neanche io ed ancora non lo sapevano neanche 2 dei miei 3 figli“. La Bennardo poi attacca l’ormai ex compagno: “Purtroppo la troppa immaturità e istintività a volte lede non solo la propria vita, immagine e dignità, ma anche quella degli altri“.