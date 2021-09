Mara Venier e Renzo Arbore, una lunga storia d’amore: dal dramma dell’aborto ai tradimenti mai confessati

Gossip

Mara Venier è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Negli anni il suo pubblico l’ha vista intervistare moltissimi volti noti dello spettacolo nostrano, facendosi carico di raccontare le loro storie. Anche le vicende che riguardano la sua vita privata meritano però di essere raccontate. Fra tutte, quella che la vede protagonista di una travagliata storia d’amore con Renzo Arbore è certamente una delle più interessanti.

Mara Venier e Renzo Arbore: la storia d’amore segnata dal dramma

Mara Venier è nota al pubblico per la sua illustre carriera televisiva.

I più informati su di lei non mancheranno certo di conoscere anche i dettagli sulla sua vita privata. La conduttrice veneta ha conosciuto nella sua Mestre Francesco Ferracini, divenuto suo marito e padre di sua figlia Elisabetta. In seguito, Mara ha avuto un secondo figlio, Paolo, con Pier Paolo Capponi. Nel 1984, ha sposato l’attore Jerry Calà, divorziando 3 anni più tardi. In seguito ha vissuto invece una lunga relazione con Renzo Arbore, finita nel 1997. Ora Mara è sposata con il produttore cinematografico Nicola Carraro, ma la sua storia con il noto conduttore foggiano resta ancora oggi nella memoria dei fan.

Mara e Renzo sono stati insieme per ben 12 anni e tempo fa la conduttrice aveva raccontato che la loro storia era stata segnata da un drammatico episodio. La conduttrice era rimasta incinta, ma al quinto mese aveva subito un aborto. Non è chiaro cosa abbia portato alla fine del loro amore, ma pare che proprio questo evento avesse influito duramente.

Mara Venier e i tradimenti di Renzo Arbore: “Sono passati tanti anni, ora puoi dirmelo”

Ora che la relazione fra Mara Venier e Renzo Arbore non è altro che un dolce ricordo, entrambi scherzano e ironizzando senza problemi sul periodo della loro relazione.

Anche gli argomenti un tempo più ostili sono ormai oggetto di ironia. “Sai che ero gelosa delle ballerine? Pensavo mi tradissi con loro“ aveva confessato Mara tempo fa all’ex. “Con le ballerine mai“ aveva risposto lui, non negando comunque del tutto di essere stato con altre donne durante la loro relazione. La risposta non era passata inosservata e Mara che aveva ha replicato: “E allora con qualcuna mi tradivi. Sono passati tanti anni, ora puoi dirmelo“ l’aveva stuzzicato lui non ottenendo però risposte soddisfacenti.

Mara Venier, la confessione sul motivo della fine dell’amore con Renzo Arbore

In occasione dell’inizio della nuova stagione televisiva, Mara Venier si è lasciata andare a nuove confessioni sulla sua relazione con Renzo Arbore. La conduttrice ha spiegato che proprio la sua amata trasmissione Domenica In sarebbe stata una dei motivi del loro amore. “Mi ha tolto molto nel privato: il lavoro mi assorbiva e ho sottratto troppo tempo al resto” ha ammesso zia Mara al Corriere della Sera. “Penso che lavorare a Domenica In abbia influito anche nella fine di un amore” ha aggiunto riferendosi proprio a Arbore.

“Sono errori che non ripeterei più” ha concluso con rammarico.