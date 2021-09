Scherzi a parte: gli ospiti di Enrico Papi nella seconda puntata di domenica 19 settembre. Le anticipazioni

Programmi TV

La nuova edizione di Scherzi a parte ha esordito alla grande la scorsa domenica, facendo segnare degli incoraggianti dati auditel. Oggi domenica 19 settembre 2021 su Canale5 in prima serata a partire dalle ore 21:30 ritorna con la seconda puntata. Enrico Papi accompagnerà i telespettatori tra gli scherzi architettati dalla sua redazione e che vedranno protagonisti in prima persona i malcapitati personaggi Vip ospiti di questo appuntamento. Le anticipazioni per il secondo appuntamento e chi saranno i personaggi famosi presi di mira dagli scherzi della trasmissione.

Scherzi a parte: le anticipazione della seconda puntata

Dopo l’incoraggiante ritorno della trasmissione su Canale5 continua la messa in onda delle puntate di Scherzi a parte con il secondo appuntamento in programma domenica 19 settembre 2021.

Enrico Papi nel secondo appuntamento di stagione cercherà di bissare i confortanti dati sugli ascolti, che hanno fatto segnare una interessante media di 3.506.000 spettatori per uno share pari al 21.3%, anche se questa volta dovrà vedersela con il nuovo show di Rai1 che gli metterà di fronte Alessandro Cattelan ed il suo Da Grande.

Scherzi a parte: gli ospiti vip presi di mira

Se nella prima puntata i Vip presi di mira sono stati Antonella Elia, Manuela Arcuri, Orietta Berti, Andrea Roncato e Gianfranco Vissani, in occasione della seconda puntata Enrico Papi mostrerà al pubblico gli scherzi realizzati nei confronti dell’ex politica ed ospite dei salotti tv Vladimir Luxuria, della showgirl e presentatrice di Canale5 Federica Panicucci, il vulcanico conduttore e giornalista Mario Giordano ed anche quello fatto all’amatissimo Al Bano.

Per i 4 ospiti però gli scherzi non si fermeranno a quelli da mandare in onda perché saranno certamente riproposti nel format gli scherzi effettuati dal vivo in studio con gli imprevisti già apprezzati durante la prima puntata.

Le celebrità dovranno quindi farsi trovare con la guardia alta se non vorranno cadere per la seconda volta nei tranelli di Scherzi a parte.