Federica Nargi insultata dagli hater dopo Tale e Quale Show, Elena Santarelli la difende: le sue parole

Gossip

Venerdì sera, ha avuto inizio la nuova edizione di Tale e Quale Show. Il programma di Carlo Conti vede come sempre protagonisti volti noti dello spettacolo chiamati a vestire i panni di icone della musica nazionale e internazionale. Fra i concorrenti di quest’anno c’è anche Federica Nargi, che si è esibita nei panni di Elettra Lamborghini. La sua performance non sembra però essere piaciuta a tutti: sui social sono stati molti i commenti di critica nei suoi confronti.

Federica Nargi a Tale e Quale Show: la sua esibizione accende le polemiche

La nuova edizione di Tale e Quale Show è iniziata lo scorso venerdì 17 e fra i concorrenti scelti da Carlo Conti c’è anche Federica Nargi.

L‘ex velina di Striscia la notizia ha rotto il ghiaccio vestendo i panni di una delle cantanti più in voga dell’ultimo periodo: Elettra Lamborghini. La showgirl ha interpretato il suo tormentone estivo Pistolero, ma a quanto pare la sua esibizione non ha convinto tutti. Il pubblico da casa non ha criticato tanto l’outfit o il trucco della Nargi, quanto piuttosto la sua performance.

“Uno dei brani più popolari di questa estate. State cantando anche voi da casa?” domandava il profilo Twitter ufficiale della trasmissione. Buona parte delle risposte però non è stata affatto incoraggiante. “Le manca la grinta della Elettra Lamborghini“, “Non ci siamo“ ha scritto qualcuno. Molte di più purtroppo sono state le affermazioni meno clementi.

Uno dei brani più popolari di questa estate. State cantando anche voi da casa?

“Pistolero” @federicanargi / @ElettraLambo#taleequaleshow pic.twitter.com/5bpnmuKTG2 — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) September 17, 2021

Federica Nargi fra le grinfie degli hater: insulti e critiche

“Sciatta“, “Livello veramente basso“, “Così è uno strazio“ hanno scritto alcuni follower della trasmissione parlando senza mezzi termini di Federica Nargi nei panni di Elettra Lamborghini.

Sfortunatamente per lei, nelle ore successive i commenti sull’ex velina hanno raggiunto toni ancor più polemici. “Pensavo che nessuno live potesse fare peggio di Elettra a Sanremo. Federica Nargi ci è riuscita!“ ha scritto un utente su Twitter. “La Lamborghini non è particolare dotata vocalmente, fare peggio è difficile ma non impossibile a quanto pare” ha osservato malignamente un altro. “Federica Nargi stonata come Elettra Lamborghini. Brava imitazione riuscita” l’infelice tweet di un terzo.

Federica Nargi ricoperta di insulti: Elena Santarelli la difende

Nonostante le numerose critiche ricevute, Federica Nargi ha voluto condividere un post sul suo profilo Twitter, il giorno successivo alla sua esibizione.

Nelle immagini pubblicate, l’ex velina mostra i dettagli del suo outfit e del suo trucco. “Prima puntata andata. L’emozione era davvero tanta ed il canto non è il mio forte devo dire (non so se ve ne siete accorti)” ha commentato con autoironia. “Però ve la posso dire una cosa? Mi sono davvero divertita ieri” ha aggiunto parlando di una vera e propria “sfida con me stessa”. “Cercherò di impegnarmi di più ve lo prometto. Ciao ciao Elettra , sono pronta a trasformarmi in Baby K” ha annunciato pensando alla prossima puntata.

Il post di Federica ha presto raccolto i commenti di fan e hater, così come quelli di chi la conosce da tempo. Elena Santarelli si è aggiunta alle reazioni del post, esprimendo la sua opinione. “Mi dispiace per tutti i commenti negativi, in questo paese a volte non si può sbagliare” ha osservato lanciando una frecciatina a chi ha insultato la Nargi. “Non ci si incoraggia, è una nuova esperienza per te e per tutti i tuoi colleghi, ci vuole tempo. Diamo tempo alle persone“ ha aggiunto seria. “Non si chiama Sanremo il programma…” ha ricordato chiudendo poi il suo commento.

Piacevolmente stupita dalle parole dell’amica, Federica Nargi ha ringraziato pubblicamente. “Grazie amica, faglielo capire” ha scritto sconsolata.