Mara Venier sorprende con la dedica al marito Nicola Carraro: “Una vera ‘botta di c**o’ averti incontrato”

Quella di ieri è stata una giornata molto importante per Mara Venier che è tornata in tv con l’immancabile appuntamento con Domenica In. Il 19 settembre è però da anni una data fondamentale nella vita della conduttrice, che proprio questo giorno, ormai 21 anni fa, ha incontrato il suo Nicola. Proprio a lui è andata la sua speciale dedica sui social.

Mara Venier e Nicola Carraro: 21 anni fa il primo incontro

Ieri pomeriggio Mara Venier è tornata sul piccolo schermo con Domenica In.

L’amato volto Rai ha accolto nel suo studio i primi ospiti della stagione e ha dedicato ampio spazio al ricordo di una delle cantanti più amate dagli italiani: Raffaella Carrà. Oltre a vivere l’emozione per il debutto della nuova edizione del suo programma, Mara ha celebrato anche un momento molto importante per la sua vita privata nella giornata di ieri.

Proprio il 19 settembre infatti, lei e Nicola Carraro celebrano l’anniversario del loro primo incontro. All’amato marito, la Venier ha dedicato un lungo post su Instagram, condiviso poco prima di andare in onda. “Il 19 settembre del 2000 ci siamo incontrati per la prima volta amore mio…” ha scritto romanticamente.

“Sono passati 21 anni ed io ti amo sempre di più …” ha aggiunto esternando i suoi sentimenti.

Mara Venier, la dedica d’amore per il marito Nicola Carraro

In occasione del 21esimo anniversario del loro primo incontro, Mara Venier ha condiviso uno scatto che la ritrae sorridente al mare in compagnia del marito Nicola Carraro. Nella foto la coppia posa felice abbracciandosi. “Sei tutto per me…amore …amicizia…stima…” ha ammesso pubblicamente Mara. “Il mio punto fermo…il mio equilibrio (non sempre)” ha aggiunto ironicamente.

“Insomma, sei tutto quello che ho sempre cercato“ ha concluso, lasciando poi una sfilza di cuori rossi.

“Una vera “botta di c**o” averti incontrato quel 19 settembre di tanti anni fa” ha infine osservato ironica Mara, per celebrare i 21 anni del loro amore. Il post ha presto raccolto like e commenti di fan e amici della coppia. Da Raimondo Todaro a Laura Pausini, passando per Alessia Marcuzzi e Rita Dalla Chiesa: sono stati davvero molti coloro che hanno espresso il loro affetto per la coppia.