Andrea Nicole Conte a cuore aperto a Uomini e Donne: “Ho passato tanto tempo pensando di non meritare un amore vero”

Uomini e Donne

Nella puntata del 21 settembre di Uomini e Donne non sono mancate polemiche ed emozioni. Gemma Galgani, sempre al centro delle liti, ha provocato Isabella Ricci. La Dama ha saputo, però, rispondere per le rime.

A far emozionare i telespettatori ci ha pensato la nuova tronista Andrea Nicole Conte, che ha abbassato le barriere in esterna con il corteggiatore Ciprian.

Andrea Nicole Conte si è aperta a Uomini e Donne, mentre Gemma Galgani ha sollevato delle polemiche

Passano le puntate ma la vista di Gemma Galgani con il seno rifatto, sempre ben in evidenza nei vestiti molto scollati, mi sconvolge ancora.

Anche Tina Cipollari ha subito commentato la sua entrata: “Vuoi che non mette in mostra questi due palloni adesso… Chi non mostra non vende, le è in vendita“.

In mancanza di corteggiatori, la Dama torinese ha attaccato gratuitamente Isabella Ricci, per avere argomenti per essere al centro studio: “Ma chi sei? Datti una regolata… Vuol far credere di essere una persona sensibile, umana… Non ha la mia stima, non mi piace“. E ancora: “Chi ti credi di essere diventata?

“.

Gemma Galgani, ogni stagione, ogni puntata, sembra scendere più in basso ed essere più finta. Isabella Ricci, invece, ha fatto benissimo a non attaccare al suo amo ed evitare il più possibile le polemiche, come sottolineato da Tina Cipollari: “Non si abbassa al suo livello.. Asfaltata pure oggi“. Dopo di Gemma Galgani, Andrea Nicole Conte ha raccontato di sé:

Andrea Nicole Conte si racconta a Ciprian

Dopo i teatrini vuoti di Gemma Galgani, a sorpresa la nuova tronista Andrea Nicole si è sciolta un po’, aprendo il suo cuore a Ciprian: “Ho passato tanto tempo pensando di non meritare un amore vero“.

Il corteggiatore sembra veramente convinto della sua scelta e coinvolto dalla ragazza, malgrado il passato della tronista: “A me non me ne importa niente… Fa un pochettino paura… Il pensiero ci va“.

Le promesse per un percorso importante sembrano esserci tutte.