Flavio Montrucchio torna in cerca dell’amore in televisione con Primo appuntamento

Torna il programma che cerca di far scoccare la scintilla in un appuntamento al buio. Il padrone di casa Flavio Montrucchio è pronto con la speranza di riuscire a fare da cupido.

Torna ad occuparsi d’amore il presentatore Flavio Montrucchio e lo fa con il suo programma di maggiore successo Primo appuntamento. Per la terza edizione il bel conduttore farà compagnia agli appassionati della trasmissione di appuntamenti al buio che va in onda su Real Time oggi martedì21 settembre 2021 per il quarto ed ultimo appuntamento di stagione segnato in calendario in prima serata a partire dalle ore 21:20. Quello che c’è da sapere su questa stagione del fortunato format.

Non abbandona il ruolo di Cupido il presentatore torinese Flavio Montrucchio e lo fa portando a termine l’ultima stagione di Primo Appuntamento, il programma divenuto cult per gli amanti degli incontri al buio.

Il programma arriva oggi martedì 21 settembre 2021 all’ultima puntata stagionale come sempre sul canale 31 di Real Time. Come al soliti vedremo i “concorrenti” presentarsi nello storico ristorante presidiato dal presentatore che cercherà di mettergli subito a loro agio grazie anche all’iconica presenza dello storico cameriere che offre subito loro un frizzante bicchiere di bollicine, che si spera possa scaldare gli animi di chi va in cerca dell’anima gemella.

La sesta stagione della trasmissione volge quindi al termine dopo l’esordio di martedì 31 agosto 2021 che ha regalato al pubblico i soliti siparietti tra le novelle coppie che cercano di conoscersi tra le portate del ristorante più famoso d’Italia.

Primo appuntamento: cosa succede nella puntata di oggi martedì 21 settembre

Nella puntata in onda oggi in prima serata potremo conoscere Sirio di 27 anni che ha girato il mondo ed ha la possibilità di conoscere Stefania, single di 28 anni che cerca di sfidare le sue ansie in questo appuntamento al buio.

Al tavolo vicino a loro si siederanno invece David ed Elisa, lui che di professione fa il parrucchiere mentre lei lavora come in un noto hotel di lusso. Avremo anche la possibilità di conoscere Lorenzo, di 25 anni, ed Edoardo che ha la sua stessa età. I due ragazzi sembrano avere in comune un lavoro che li mette a servizio degli altri e cercheranno di conoscersi meglio di fronte ai piatti del risorante. Che sia la volta buona per conoscere l’amore?