Luca D’Alessio accusato di essere raccomandato dopo l’ingresso ad Amici: lo sfogo del fratello Claudio

Gossip

La scuola di Amici di Maria De Filippi ha aperto le porte agli allievi della nuova edizione. Fra di loro c’è anche Luca D’Alessio, il più giovane dei figli avuti da Gigi con l’ex moglie Carmela Barbato. Appresa la notizia del suo ingresso, alcuni hater hanno iniziato ad accusare il giovane talento e la trasmissione di favoritismo. In queste ore, il fratello maggiore Claudio ha deciso di intervenire per fare luce sulla questione e mettere a tacere le malelingue.

Luca D’Alessio entra ad Amici: le accuse di raccomandazione

Domenica 19 settembre Luca D’Alessio ha fatto il suo ingresso ufficiale nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

Il figlio del più noto cantante Gigi e della sua prima moglie Carmela Barbato è un rapper e ha scelto come nome d’arte la sigla LDA. A volerlo nella sua squadra è stata Lorella Cuccarini e per lui le prossime settimane saranno colme di sfide e confronti con compagni e professori.

Appena ha messo piede nella scuola, il terzogenito di Gigi D’Alessio è diventato oggetto di discussione fra i fan del talent. Se alcuni si sono concentrati sulla sua bravura, altri invece hanno iniziato a insinuare che potesse essere entrato nel programma unicamente perché figlio del cantante partenopeo.

“Se canta come il padre…si salvi chi può” ha scritto qualcuno sui social. “Quindi le selezioni saranno tutte una montatura, basta conoscere qualcuno e fare una telefonata” ha osservato malignamente qualcun altro.

Luca D’Alessio accusato di favoritismo ad Amici: il fratello Claudio lo difende

Dopo aver letto alcuni commenti su Luca D’Alessio, il fratello maggiore Claudio ha scelto di intervenire sulla questione, o almeno così sembra. Su Facebook infatti, un utente registrato con il suo nome (Claudio D’Alessio) ha reagito alle parole degli hater sotto un articolo condiviso da Vanity Fair.

“Quanti commenti scontati e ridicoli, che noia” ha scritto quello che sembrerebbe essere il maggiore dei figli di D’Alessio.

“A Maria certe cose non sono mai piaciute e mio padre non si sarebbe mai sognato di fare una cosa del genere, proprio perché sa cosa vuol dire fare gavetta e soprattutto cosa sia la meritocrazia“ ha aggiunto sicuro. “Mio fratello – ha poi spiegato- si è presentato ai provini come tanti altri”. “Solo dopo le prime selezioni hanno scoperto chi fosse, naturalmente l’invidia e la cattiveria in questo paese prevale su tutto“ la sua amara conclusione.