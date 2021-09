Ilary Blasi annuncia l’addio alla televisione, lo sfogo della conduttrice: “Nulla è per sempre”

TV e Spettacolo

Ilary Blasi potrebbe presto lasciare la conduzione dopo oltre 20 anni trascorsi al timone delle trasmissioni Mediaset. Dopo Star in the Star potrebbe arrivare un nuovo inizio.

Ilary Blasi ha da poco fatto il suo debutto nella nuova stagione televisiva con il programma Star in the Star. La moglie di Francesco Totti lavora da anni per Canale 5, dove ha esordito giovanissima nel ruolo di “letterina” per Passaparola. Ora però la conduttrice sembra sentire il bisogno di cambiare qualcosa nella sua carriera televisiva. Presto potremmo non vederla più sul piccolo schermo.

Ilary Blasi verso l’addio alla conduzione: la nuova carriera in tv

La scorsa settimana su Canale 5 ha avuto inizio la prima puntata di Star in the Star .

Il nuovo format di Canale 5 è affidato alla conduzione di Ilary Blasi che dopo essersi dedicata ai reality show ha scelto di tuffarsi nella nuova avventura con il talent. Nonostante i nuovi progetti professionali però, la conduttrice sembrerebbe non essere pienamente soddisfatta della sua carriera e presto potrebbe vivere un drastico cambiamento. “Mi voglio dare un tempo e nemmeno troppo lontano per fare ancora un po’ di tv, levarmi altre soddisfazioni“ ha spiegato a Chi. “È negli ultimi anni che riesco a fare davvero quello che voglio, ma siccome nulla è per sempre… Poi mi piacerebbe mettermi dietro le quinte” ha dichiarato sorprendentemente.

Ilary Blasi e la confessione sulle difficoltà in tv: “Soffro”

Nonostante i vent’anni trascorsi in televisione, Ilary Blasi non sembrerebbe aver mai appreso come affrontare il suo lavoro, senza stress e preoccupazioni. “Soffro a fare le prime serate, di solito vado a letto alle dieci e dopo ogni prima serata in tv ci metto due giorni a riprendermi” ha confessato.

“Oppure faccio i riposini dopo pranzo come gli anziani“ ha aggiunto ironicamente. “Ma da sempre faccio proprio fatica a fare tardi, da quando avevo vent’anni.

Mi sa che devo cominciare a fare i programmi della mattina” ha concluso suggerendo una soluzione.

Ilary Blasi conduce Star in the Star: gli ascolti bassi e la reazione di Francesco Totti

La prima puntata di Star in the Star andata in onda lo scorso giovedì ha riscosso scarso successo: l’11% di share, per un totale di circa 1.947.000 spettatori non è sufficiente per un prime time su Canale 5. Secondo Dagospia Pier Silvio Berlusconi avrebbe addirittura avvisato Banijay, società produttrice del format, di essere pronto a procedere per via legali se la qualità del format non migliorerà.

Durante la sua intervista, Ilary Blasi non ha parlato della questione “ascolti”, limitandosi a riportare la reazione del primo dei suoi spettatori: Francesco Totti. “Gli è piaciuto tutto, soprattutto gli è piaciuto il balletto iniziale, l’opening ha colpito” ha osservato.