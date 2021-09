Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi verso le nozze: “Se una coppia sta bene, l’idea del matrimonio arriva”

Gossip

Un anno fa, Pierpaolo Pretelli faceva il suo ingresso al Grande Fratello Vip. L’ex velino di Striscia la notizia è entrato nel reality da single e, dopo un flirt con Elisabetta Gregoraci, ne è uscito mano nella mano con Giulia Salemi. Da mesi lui e l’influencer continuano ad apparire felici insieme e ora sembrerebbe essere arrivato per loro il momento del “grande passo”. Presto la coppia potrebbe convolare a nozze.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi presto sposi: la rivelazione sul matrimonio

Pierpaolo Pretelli è uno dei concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show.

L’ex gieffino ha fatto il suo debutto in Rai dopo un anno trascorso al centro del gossip per la sua storia con Giulia Salemi, conosciuta all’interno del reality di Canale 5. Da tempo ormai i fan della coppia sperano nelle nozze fra di loro. Quest’estate, Pierpaolo aveva però smentito di aver chiesto alla sua fidanzata di sposarlo, infrangendo i sogni di molti. Ora, le nuove dichiarazioni del cantante riaccendono le speranze di chi sogna di vederli all’altare.

In questi giorni, Pretelli ha preso parte a una puntata di Non Succederà Più su Radio Radio, durante la quale è stato toccato proprio il delicato tasto “matrimonio“.

“Voi sareste già impegnati nei preparativi del matrimonio…“ ha domandato l’intervistatrice in cerca di conferme. “No!– ha risposto lui ridendo- è che Giulia ha preso il bouquet al matrimonio di questi nostri amici e da lì…”. “Il bouquet l’ha preso quindi è già un passo avanti!” ha aggiunto tagliando corto.

Pierpaolo Pretelli e la proposta di matrimonio a Giulia Salemi

Pretelli non avrebbe quindi confermato di essere già in procinto di organizzare le nozze, limitandosi piuttosto a condividere le considerazioni di coppia sull’evento.

“Se una coppia sta bene, l’idea del matrimonio arriva poi eh, non è che non arriva“ ha dichiarato. “Un passo alla volta!” ha però ricordato non volendo alimentare false speranze. “Ora cerchiamo di affermarci entrambi a livello lavorativo che è sicuramente una cosa importante. L’amore c’è, è un legame speciale e lo custodiamo da tutti, anche dalle malelingue” ha spiegato. “Ci lega ancora di più” ha osservato sicuro.

Pierpaolo Pretelli su Giulia Salemi: “È una ragazza d’oro”

Sempre a proposito del matrimonio, Pierpaolo ha affermato: “È una cosa in cui credo nel momento in cui trovo la persona giusta”.

L’ex gieffino ha inoltre ammesso di credere che Giulia Salemi possa essere la persona giusta per lui.

Senza imbarazzo, Pierpaolo ha confermato di vedere Giulia Salemi nel suo futuro. “È una ragazza d’oro“ ha affermato sul suo conto. La coppia avrebbe in programma di andare a vivere insieme. “Uno piano piano mette in preventivo tutto” ha spiegato Pretelli, chiarendo che per ora entrambi stanno vivendo intensamente le loro vite professionali, in città diverse.