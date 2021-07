Pierpaolo Pretelli ha rivelato come stanno le cose sull’ipotesi del matrimonio con Giulia Salemi. L’ex gieffino ha fatto chiarezza dopo le voci di una presunta proposta di nozze rimbalzata tra le colonne delle cronache rosa, e ha anche detto la sua sulla prossima avventura televisiva che lo vedrà nel cast di un famoso programma della rete ammiraglia Rai.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: la verità sul matrimonio

Pierpaolo Pretelli ha parlato del suo presente e dei suoi prossimi orizzonti futuri ai microfoni di Uno Weekend, trasmissione Rai condotta da Anna Falchi e Beppe Convertini. Tra i temi affrontati nel suo collegamento dal Giffoni Film Festival con il programma, l’ex gieffino ha toccato anche quello della presunta proposta di matrimonio alla sua fidanzata, Giulia Salemi.

Il gossip sulle nozze si rincorre da tempo tra le cronache rosa, e ora è proprio il diretto interessato a fare chiarezza su come stanno realmente le cose. “Stiamo benissimo – ha detto Pretelli sulla loro storia d’amore –, siamo felici, complici, ora faremo un weekend a Maratea, nella mia terra. Per ora le ho cantato la mia canzone, poi vediamo dove andiamo…“. Pierpaolo Pretelli ha dunque smentito di aver proposto le nozze alla sua dolce metà, con buona pace dei fan che sognano di vederli all’altare.

Niente fiori d’arancio, ma neppure l’ombra di quella crisi che molti avevano ipotizzato…

Pierpaolo Pretelli a Tale e Quale Show: le parole dell’ex gieffino

Nel futuro imminente dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip c’è la partecipazione a Tale e Quale Show, programma di successo condotto da Carlo Conti e prossimo all’avvio tra i palinsesti autunnali. Poche ore fa, il presentatore Rai ha pubblicato i nomi del cast ufficiale della nuova stagione del format, e tra loro c’è proprio ill fidanzato di Giulia Salemi.

L’appuntamento con la famosa trasmissione è sulla rete ammiraglia, nella prima serata del venerdì, a partire dal 17 settembre 2021. Pierpaolo Pretelli sarà tra i 10 concorrenti in gara ai quali, secondo quanto emerso, si aggiungerà un undicesimo nome a sorpresa. “Sono felicissimo – ha commentato Pretelli – da fan storico di Tale e Quale sono super orgoglioso di far parte di questo cast. Non vedo l’ora di iniziare“. E promette: “Ne vedremo delle belle“.