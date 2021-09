Fino all’ultimo battito: la nuova fiction di Rai1 con Marco Bocci al via giovedì 23 settembre su Rai 1

Serie TV - Fiction

Prende il via giovedì 23 settembre 2021 la nuova fiction Rai firmata da Luca Barbareschi alla produzione e diretta abilmente da Cinzia TH Torrini, già alla regia di altri successi televisivi come Elisa di Rivombrosa e Un’altra vita. Su Rai1 arriva Fino all’ultimo battito che vede come protagonista il cardiochirurgo Diego Mancini, interpretato dall’attore Marco Bocci, e ne racconta la sua intensa storia di vita caratterizzata dalla delicata malattia del figlio che lo porterà ad infrangere la sua etica professionale. Scopriamo di più sulla nuova fiction in arrivo sul primo canale Rai.

Fino all’ultimo battito: la trama della nuova fiction di Rai1

Prenderà il via giovedì 23 settembre 2021 la nuova fiction Rai che mette al centro della narrazione un medical drama con protagonista Diego Mancini, cardiochirurgo di fama del Policlinico di Bari, che dovrà scendere a compromessi con degli individui poco raccomandabili per salvare la vita del figlio affetto proprio da una malattia cardiaca.

Diego conduce una vita serena con la compagna Elena ed hanno una famiglia con due figli di nome Anna, figlia di una relazione precedente della donna, e Paolo, nato dall’amore della coppia.

I due però non sono ancora sposati perché aspettano il divorzio di lei e quando stanno per coronare il loro sogno d’amore, le forze dei due devono dirigersi verso di Paolo, colpito da una rara cardiopatia che necessita di un trapianto.

Diego non potrà nulla di fronte alla malattia del figlio, nonostante sia un grande professionista del settore, e si getta nello sconforto fino a che, per non dover attendere la lista di attesa per il trapianto, sceglie di scendere a compromessi con un noto malvivente della zona che ha bisogno di un medico personale.

Fino all’ultimo battito: il cast della fiction

Il protagonista della fiction è Marco Bocci, noto attore di fiction e di film italiani recentemente passato anche alla regia, che qui torna a collaborare con la regista Cinzia Th Torrini dopo il successo di Un’altra vita. Al suo fianco, ad interpretare la compagna del suo personaggio, troviamo Violante Placido, figlia d’arte già apparsa in svariati progetti per televisione, a cui si aggiunge la grande Loretta Goggi, nei panni della madre di Elena.

A completare i cast vi sono Fortunato Cernilo nei panni dello spietato boss che tiene sotto scacco Diego mentre Bianca Guaccero sarà la bella Rosa.