Gf Vip, Katia Ricciarelli cade dalla sedia, poi sbotta contro gli altri “vipponi”: “Non sono mica deficiente”

Grande Fratello

Katia Ricciarelli è la prima concorrente ad aver messo piede nella Casa del Grande Fratello Vip. In queste prime settimane, la sua permanenza nel reality si è rivelata tutt’altro che semplice. Fra liti e scontri con gli altri coinquilini, la cantante sembrava già essere arrivata al limite della pazienza ma quanto successo nelle ultime ore ha provocato ancor più la sua rabbia. Discutendo con i suoi coinquilini, Katia li ha accusati di averle mancato di rispetto.

Katia Ricciarelli cade dalla sedia al Grande Fratello Vip

Al Grande Fratello Vip c’è aria di tensione.

Katia Riciarelli è stata protagonista di alcuni episodi spiacevoli, che hanno provato il suo duro sfogo. A mettere alla prova la sua pazienza, già al limite, è stato in particolar modo quanto successo nel giardino della casa, dove lei si era recata per godersi un po’ di relax. Appena raggiunto il salottino esterno infatti, la cantante ha pensato di sedersi su una delle poltroncine, che si è però ribaltata, facendola cadere. “Uh signur” ha reagito iniziando a ridere. “Ma chi è sto st****o che ha messo sta sedia?

“ ha domandato poi mentre Nicola Pisu, giunto in suo soccorso, cercava di alzarla da terra. Sul momento, Katia ha preso quanto accaduto con ironia, cercando di sdrammatizzare, ma a quanto pare, ciò che è successo nelle ore successive non ha fatto che alimentare la sua rabbia.

Katia Ricciarelli contro gli altri concorrenti al Grande Fratello Vip

Poco dopo la sua caduta in giardino, Katia Ricciarelli ha attaccato pesantemente gli altri “vipponi” accusandoli di non averla invitata a un gioco organizzato da Davide. “Avete mancato di rispetto a una persona che si è dimostrata molto carina ed educata” si è lamentata con Jo Squillo.

“Non eri solo tu” ha osservato quest’ultima, elencando i nomi altri concorrenti esclusi. “Andiamo a giocare dai. È un problema grave?“ è intervenuto Tommaso Eletti. “Molto grave!“ ha osservato lei furibonda.

“Io ho detto ‘non giochiamo più finché non siamo tutti quanti’. Ok?” ha spiegato ancora l’ex di Tempation Island. “Infatti adesso andate a giocare che io vado a letto“ ha ribadito irremovibile Katia.

Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli si prepara allo scontro in diretta

Ormai sicura sulle sue scelte, Katia ha rifiutato ogni richiesta di unirsi al gruppo per giocare con loro.

“No. Passerà anche venerdì questa discussione” ha risposto la cantante, prevedendo che Alfonso Signorini vorrà dedicarle del tempo nella prossima puntata. “Dirò quello che penso“ ha preannunciato.

“Lo spiegherò, se me lo chiedono, venerdì“ ha ripetuto a Manila Nazzaro, lasciando lei e gli altri senza parole. “Katia giocava” ha ancora aggiunto la showgirl per spiegare agli altri coinquilini il motivo della sua rabbia. “Ma cosa stai dicendo? Ma mi volete far passare da deficiente?!“ ha risposto sempre più arrabbiata la Ricciarelli. “Io non sono mica deficiente“ ha ribadito sempre più furiosa.

“Io sono sempre qua a disposizione di tutti e voglio bene a tutti” si è ancora sfogata. “Mi sono seccata. Punto e a capo” la sua conclusione.