La vita in diretta fa spazio a Milly Carlucci: come cambia il palinsesto di oggi di Rai 1

Per Rai1 questa di oggi giovedì 23 settembre 2021 è una giornata ricca di cambiamenti di programmazione per consentire alla rete degli aggiustamenti che porteranno in ogni caso delle succose novità per il pubblico. Nel pomeriggio di oggi infatti La vita in diretta prenderà il suo consueto via alle ore ore 17:05 per poi cambiare il suo normale svolgimento per fare spazio prima ad una diretta dal Quirinale e poi per ritornare con la presentazione del cast ufficiale di Ballando con le Stelle, che vedrà direttamente coinvolta in trasmissione la storica conduttrice Milly Carlucci.

Il pomeriggio di oggi giovedì 23 settembre di Rai1 viene stravolto

Pomeriggio di cambiamenti di programmazione quello che affronteremo oggi giovedì 23 settembre su Rai1, quando il palinsesto prenderà una forma inconsueta in via del tutto straordinaria.

Dopo l’avvio de La vita in diretta, regolarmente in onda a partire dalle ore 17:05, Alberto Matano sarà protagonista di un passaggio della linea alla cerimonia che si terrà alle ore 17:50 dal Quirinale in Roma, che vedrà il ritorno e la consegna del nostro tricolore al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo le trionfali spedizioni sportive che hanno visto trionfare in più campi i nostri atleti nelle Olimpiadi e nei Giochi Paralimpici di Tokyo 2020.

Milly Carlucci annuncia il cast di Ballando con le stelle

Una volta terminata la cerimonia il conduttore del programma del pomeriggio di Rai1 riprenderà la linea per uno speciale appuntamento che vedrà protagonista Milly Carlucci ed il suo Ballando con le Stelle. La conduttrice sarà infatti in studio per rendere noti in maniera ufficiale quelli che saranno i protagonisti del cast di ballerini che parteciperà alla trasmissione, svelando di fatto i Vip che si sfideranno a colpi di passi di ballo.

Ma i cambiamenti di programmazione per il pomeriggio di oggi di Rai1 non terminano qui a causa dello spostamento di Reazione a catena. I telespettatori infatti mancheranno il consueto appuntamento con il divertente quiz di Marco Liorni a causa delle lunghe operazioni di svelamento del cast di Ballando con le Stelle che andranno in onda a La vita in diretta. Il programma passerà infatti la linea direttamente al Tg1 della sera.