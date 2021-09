Ballando con le Stelle: le indiscrezioni sui nuovi nomi che completano il cast di Milly Carlucci

Programmi TV

Il programma di Rai1 sta mettendo a punto le scelte per il cast di ballerini che si sfiderà alla partenza del prossimo 16 ottobre. I rumors sui concorrenti che si aggiungono in sala da ballo.

Sono giorni frenetici quelli di avvicinamento alla prima puntata della nuova edizione di Ballando con le Stelle. La curiosità e la grande attesa del pubblico e non solo è puntata sul cast ufficiale che andrà a comporre il gruppo di maldestri ballerini in gara al cospetto di Milly Carlucci. Dopo che era stata proprio la conduttrice a far filtrare i nomi dei primi 9 nuovi ballerini continuano a susseguirsi le indiscrezioni che portano il totale dei nomi svelati a ben 13 partecipanti. Tutte le indiscrezioni sul cast della sedicesima edizione di Ballando con le stelle.

Ballando con le Stelle pronto a partire

Quanti nomi per la nuova edizione di Ballando circa la nuova edizione della storica trasmissione di Rai1, che tra meno di un mese prenderà il via sulla rete ammiraglia della televisione pubblica.

Il programma di Ballando con le Stelle è ormai un gradito appuntamento per i telespettatori del canale che si intrattengono con le gesta dei novelli ballerini e ballerine scelti sapientemente da Milly Carlucci.

Proprio la conduttrice, per la gioia degli appassionati, ha recentemente iniziato a far trapelare i nomi ufficiali di alcuni componenti del cast di questa edizione e sembra che le scelte stiano andando via via a comporre la squadra ufficiale dei partecipanti.

I nuovi nomi che si aggiungono al cast di ballerini di Ballando con le Stelle

Le prime indiscrezioni hanno dato per certa la partecipazione di Mietta e Sabrina Salerno, entrambe cantanti ma con piglio completamente differente, alle quali si sono aggiunti l’ex giocatore di calcio Fabio Galante, l’amato cantante Memo Remigi, oltre al così detto parrucchiere delle star televisive Federico Fashion Style e alla grande attrice Franca Valeri.

Successivamente durante il programma Da noi a ruota libera si è aggiunto ufficialmente il nome di Arisa, mentre quelli di Al Bano e Morgan erano già stati ufficializzati tempo prima.

A questi nove nomi, negli ultimi giorni si sono aggiunti all’appello Valerio Rossi Albertini, conosciuto fisico e scienziato che spesso partecipa al programma di Cartabianca, e il motociclista Andrea Iannone, noto oltre che per le sue gesta anche per i suoi flirt al di fuori della pista con Giulia De Lellis e Belen Rodriguez. Stando invece alle ultime indiscrezioni raccolte da Di Più Tv si sarebbero aggiunti a tutti loro anche Alvise Rigo, un rugbista dal fisico possente, e Bianca Gascoigne, figlia d’arte del più noto Paul recentemente apparso a L’Isola dei Famosi.

Davide Maggio ha rilasciato la lista di concorrenti “quasi definitiva”: