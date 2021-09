Ballando con le Stelle: alcuni nomi dei partecipanti alla nuova edizione dello show di Milly Carlucci

Programmi TV

L’attesa è quasi finita per gli amanti del talent show che mette alla prova le abilità da ballerini dei Vip. La sedicesima edizione di Ballando con le Stelle sta per arrivare come sempre su Rai1 e Milly Carlucci pare stia mettendo a punto gli ultimi preparativi per la ripartenza dello storico format della rete pubblica. Ed è stata proprio la conduttrice a svelare i primi 9 nomi dei ballerini che vedremo sfidarsi a partire dal prossimo ottobre alla caccia dell’ambita vittoria che l’anno scorso è spettata all’attore e regista Gilles Rocca.

Ballando con le Stelle pronto a tornare: quando va in onda

Il programma diventato ormai un cult della programmazione autunnale della televisione pubblica è pronto a tornare sugli schermi degli italiani.

Gira infatti ormai da giorni un promo ufficiale targato Rai1 nel quale si vedono i personaggi principali della prossima edizione di Ballando con le Stelle, dove ovviamente non poteva mancare la madrina e conduttrice dello show Milly Carlucci. L’appuntamento è fissato per il prossimo 16 ottobre.

La storica presentatrice del format, adattamento italiano del talent show britannico Strictly Come Dancing, sta mettendo a punto gli ultimi preparativi della prossima edizione che come al solito attira la curiosità degli affezionati fan sin dalle fasi preparatorie.

I tanti appassionati sono infatti in attesa di scoprire quale sia il cast ufficiale della sedicesima stagione del programma che promette come al solito di essere ricco e variegato.

Ballando con le Stelle: chi sono i primi concorrenti ufficiali

La stessa Carlucci, per la loro gioia, ha recentemente iniziato a far trapelare i nomi ufficiali dei primi partecipanti grazie anche alla collaborazione della flotta di trasmissioni Rai che le ruotano intorno.

Proprio durante il programma Da noi a ruota libera per ultimo è uscito fuori il nome di Arisa, mentre quelli di Al Bano e Morgan erano già stati ufficializzati.

Il vulcanico cantante se la dovrà vedere, dalle indiscrezioni, con le colleghe Mietta e Sabrina Salerno, mentre per la quota sportiva dovrebbe esserci l’ex giocatore di calcio Fabio Galante. Completerebbero il cast Memo Remigi, il parrucchiere delle dive tivù Federico Fashion Style e la grande attrice Franca Valeri.