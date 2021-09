Ornella Vanoni soffia sulla candelina, ma non si spegne: il video dalla festa di compleanno con Renato Zero

News

Ornella Vanoni ha compiuto 87 anni, ma non ha soffiato su altrettante candeline. In un video condiviso sulla sua pagina Instagram, il divertente momento in cui non riesce a spegnere quella sulla torta di compleanno

Ornella Vanoni ha appena compiuto 87 anni: la celebre cantante ha festeggiato assieme ad un collega e amico come Renato Zero e sul suo profilo Instagram ufficiale sono comparsi alcuni video della festa. Tra questi, anche il momento in cui ha soffiato sulla candelina, ma qualcosa è andato storto. Per la Vanoni, curiosamente, non si tratta neanche della prima volta.

Ornella Vanoni al compleanno: il divertente video della cantante

87 anni e non sentirli, o quasi. La spesso divertentissima Ornella Vanoni ha regalato ai suoi fan un’altra piccola perla con cui sorridere, bonariamente, di e con lei.

L’occasione arriva dal compleanno della cantante, festeggiato il 22 settembre. Nel video pubblicato sul suo profilo Instagram si vede la Vanoni in procinto di soffiare sulle candeline. Giusto il tempo di finire di cantarle la rituale canzone e a farlo è un amico e ospite particolarmente celebre: Renato Zero.

Il video di Ornella Vanoni su Instagram

Seduto accanto a lei, il 70enne cantautore intona la classica “Perché è una brava ragazza” e poi aspetta che la Vanoni soffi sulla candelina.

La cantante però non sembra più avere i polmoni di una volta e ha qualche difficoltà a spegnerla: soffia una volta, due, prende fiato e tempo, poi torna alla carica. Ci vogliono ancora alcuni tentativi, poi però riesce nell’”impresa”. Scatta l’applauso, simbolico, e sembra che la Vanoni ci sia pure rimasta male per quel piccolo momento di imbarazzo al proprio compleanno. In suo aiuto arriva ancora l’amico Renato, che la distrae proponendo una foto alla torta prima che venga tagliata.

Storia Instagram di Ornella Vanoni

Ornella Vanoni e le candeline: non è la prima volta che non riesce a spegnerle

Quella del compleanno di Ornella Vanoni non è l’unica occasione in cui la cantante ha dimostrato qualche problema “di fiato”.

Lo scorso dicembre, in occasione del Natale, aveva condiviso sul suo profilo Twitter ufficiale un altro video in cui augurava Buon Natale ai suoi fan. Simbolicamente, aveva deciso di soffiare su una candela, ma anche in quel caso le cose non erano andate esattamente come sperato. Piccole gaffe che fanno risultare la celebre interprete italiana ancora più simpatica ai suoi sostenitori, addolciti da questi momenti di comprensibile difficoltà vista la bella età raggiunta.

In qualche modo, questi video compensano il senso di tristezza che Ornella Vanoni ha trasmesso con alcune interviste recenti. L’ultima poche settimane fa, quando ha rivelato di aver perso tutti i soldi. “Hanno scritto che ho un patrimonio di 118 milioni di euro, più di Miuccia Prada – ha rilevato al Corriere – Se fosse vero, sarei a nuotare in un’isola del Pacifico“. Poi ha rivelato anche come li ha persi: “Un po’ perché mi fregavano: a fine tournée talora mi davano solo una parte di quel che mi spettava; sapevano che non avrei controllato […] Compravo una casa, la arredavo, poi vedevo che nessuno veniva a trovarmi, neppure mio figlio, e la rivendevo, magari a metà prezzo“.