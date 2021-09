Star in the Star: oggi giovedì 23 settembre su Canale 5 la seconda puntata condotta da Ilary Blasi

Programmi TV

Il programma torna in televisione dopo l'incerto avvio di settimana scora. Riuscirà a far ricredere il pubblico dopo le numerose critiche ricevute sui social? Appuntamento su Canale5 questa sera alle ore 21:30.

Lo show di Canale 5 ha debuttato settimana sorsa tra le critiche e non è riuscito a scaldare il cuore dei telespettatori, che hanno giudicato il format come un mix mal riuscito di più programmi. La prima serata di oggi giovedì 23 settembre 2021 potrebbe però già essere tempo di riscatto per Star in the Star e la sua conduttrice Ilary Blasi, che con l’aiuto di una giuria che non ha convinto a pieno nelle sue dinamiche, cercherà di risollevare le sorti del programma.

Star in the Star: quando va in onda

L’appuntamento con le ormai nove maschere del programma, rimaste orfane del primo Vip eliminato dalla gara, sarà come sempre alle ore 21:30 circa sul canale Mediaset.

Quello che c’è da sapere sulla seconda puntata di Star in the Star.

Star in the Star: il secondo appuntamento con Ilary Blasi

Un avvio molto incerto ha caratterizzato la prima puntata di Star in the Star, nuovo format di casa Mediaset importato dalla Germania che ancora non scalda i cuori del pubblico. E proprio i telespettatori sono stati i primi critici della trasmissione condotta da Ilary Blasi, tra la valanga di giudizi negativi arrivati sui social e un dato sugli ascolti che di certo non rincuora i vertici delle televisioni della famiglia Berlusconi.

Il misero 11% di share fatto segnare in occasione della prima puntata, dato che non arriva nemmeno alla metà del 24% fatto segnare dalla concorrente Rai, è la cartina tornasole di qualcosa che di certo non sta andando ma che da la possibilità di lavoro per segnare una forte ripartenza in occasione delle puntate successive. Anche se restano forti dubbi che le dinamiche incerte della giuria, non del tutto addentro i meccanismi del talent, e le maschere per nulla somiglianti agli originali possano subire un drastico cambio di rotta.

In questo clima di delusione però arrivo subito l’appuntamento con il riscatto che può essere già quello di oggi giovedì 23 settembre 2021 intorno alle ore 21:30 quando rivedremo 9 delle 10 maschere che hanno preso il via alla trasmissione settimana scorsa. Il programma è infatti rimasto orfano della maschera di Elton John, il baronetto del pop interpretato dal cantautore Massimo Di Cataldo.

L’elenco di maschere: