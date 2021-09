Sonia Bruganelli sotto attacco: il giudizio sulla differenza d’età tra Valentina e Tommaso scatena la polemica

Grande Fratello

Sonia Bruganelli ha scatenato una polemica con le sue parole sul rapporto tra Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti al Grande Fratello Vip, in particolare per quello che riguarda la differenza d'età tra i due

Sonia Bruganelli non le manda a dire e continua la querelle con Valentina Nulli Augusti per difendere Tommaso Eletti. Il suo intervento, in cui mette in luce come avrebbe dovuto essere Valentina ad accorgersi delle problematiche di Tommaso invece di portarlo a Temptation Island, in quanto donna più matura, non è piaciuto ai social. In molti l’accusano di avere due pesi e due misure, data la differenza d’età che intercorre anche tra lei e il marito Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli attacca Valentina Nulli Augusti al GF Vip

Sonia Bruganelli, nuova opinionista del Grande Fratello Vip, ci ha abituato a giudizi taglienti senza mezze misure.

La moglie di Paolo Bonolis, durante l’incontro nella Casa tra Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti, torna a mettere in dubbio l’ex concorrente di Temptation Island.

“Io credo che quando una donna adulta si innamora di un ragazzo più giovane debba anche rispettare e avere attenzione per quella che è la persona con cui si sta relazionando“, dichiara Sonia Bruganelli, mettendo in evidenza la differenza d’età tra i due.

“Tommaso ha 21 anni, io degli errori me li aspetto molto più da un Tommaso che da una donna adulta e matura come dichiari di essere“, continua rivolgendosi a Valentina.

Valentina Nulli Augusti: “Basta moralismi sulla differenza d’età”

L’ex di Tommaso Eletti però sembra altrettanto agguerrita. Rivolgendosi all’opinionista replica: “Non voglio più sentire moralismi sulla differenza d’età perché per me il rapporto uomo e donna prescinde dall’età“. Valentina Nulli Augusti, 39 anni, continua spiegando che il collante della storia con Tommaso “è stato l’amore puro, delle emozioni importanti, nonostante io non sia mai stata con un ragazzo così giovane“.

“In questo rapporto, nonostante io sia una donna con una grandissima esperienza emotiva alle spalle, sono stata annientata“, continua Valentina, “E soffocata dal suo carattere che è manipolatore“.

I social si scatenano contro Sonia Bruganelli

L’intervento di Sonia Bruganelli non è piaciuto nemmeno al pubblico del Grande Fratello Vip. Molti hanno sottolineato la presunta “ipocrisia” dell’opinionista che ha ben 13 anni di differenza con il marito Paolo Bonolis: “Mi spiegate perché i maschi possono stare con donne di 20 anni più giovani senza ricevere giudizi e se lo fa una donna viene subito attaccata?

“, chiede un’utente su Twitter. “Ma Sonia Bruganelli pensa alla relazione tra mamma e figlio o a un rapporto di coppia? Questa donna non è la madre o la badante di Tommaso Che devo pensare? Che Bonolis le ha fatto da padre? O che il concetto vale solo per una donna più grande e non viceversa?“, si legge ancora.

A non andare giù è anche il fatto che Sonia Bruganelli sembri più impegnata a difendere Tommaso Eletti che a riconoscere i suoi atteggiamenti. Il gieffino ha dato varie prove della sua gelosia ossessiva e dei comportamenti scorretti con Valentina Nulli Augusti.

Eppure, per l’opinionista sembra essere lui la vittima. Molti hanno definito le parole di Sonia come “fuori luogo” e Tommaso “indifendibile”. Insomma, questa volta miss Bonolis sembra abbia toppato.