GF Vip, Sonia Bruganelli difende Tommaso Eletti e lancia una frecciatina a Valentina Nulli Augusti: la reazione

Grande Fratello

Ieri sera, al Grande Fratello Vip Sonia Bruganelli ha rivelato di aver notato un cambiamento in Tommaso Eletti. L’opinionista lo aveva attaccato molto duramente, ma ora ha affermato di credere che la colpa quanto accaduto a Temptation Island non debba essere riconosciuta solo a lui. Sentendo le sue parole, l’ex del “vippone” Valentina Nulli Augusti è intervenuta duramente sulla questione.

Sonia Bruganelli contro Tommaso Eletti: la lite prima del GF Vip

Chi segue i programmi di Canale 5 sa bene che Tommaso Eletti è diventato noto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione a Temptation Island.

Nel noto programma estivo lui e la sua fidanzata Valentina Nulli Augusti, di 20 anni più grande, erano entrati per mettere alla prova il loro amore. La gelosia patologica di Tommaso era emersa come principale problema ed era stata poi la causa della fine del loro rapporto. Da allora in molti lo ricordano per le sue parole, che gli sono costate numerose accuse di maschilismo.

Prima ancora del suo ingresso nella Casa, Sonia Bruganelli si era scagliata contro di lui attraverso le storie di Instagram.

La moglie di Bonolis aveva polemizzato sul suo passato. “Ha fatto Temptation Island…tra l’altro ha dato anche un esempio edificante, lui stava con una di 40 anni, geloso. È un figo, è una storia interessante” aveva osservato. “Io vorrei conoscere la mamma di questo ragazzo” la sua pungente conclusione.

GF Vip, Sonia Bruganelli cambia idea su Tommaso Eletti: le sue parole

Ieri sera, Sonia Bruganelli ha voluto parlare in prima persona con Tommaso Eletti per riferire a lui e al pubblico da casa la sua nuova opinione sul suo conto. “Ti ho seguito nel tuo percorso precedente e secondo me non solo tu stai cambiando, ma credo anche che non sia del tutto colpa tua“ ha osservato sicura.

“Una donna adulta avrebbe dovuto rendersi conto del pericolo a cui potevi andare incontro in un reality come quello che hai affrontato” ha aggiunto dando invece la colpa alla sua ex Valentina. “Avrebbe dovuto tutelarti un po’ di più e magari farti aiutare da uno psicologo, ma non certo in un reality in cui hai dato il peggio di te” la sua lapidaria conclusione.

“Condivido con te, non avrei mai potuto superare il mio problema là dentro” ha risposto Tommaso, trovandosi improvvisamente concorde con l’opinionista.

Sonia ha infine concluso ammettendo di sperare che “non ci sia un futuro tra lui e Valentina“. “Credo che Valentina avrà avuto altre dinamiche sue personali, lui si merita una ragazza della sua età, che cresce insieme a lui” ha spiegato la Bruganelli schierandosi con Eletti.

Valentina Nulli Augusti reagisce alle parole di Sonia Bruganelli su Tommaso Eletti

L’improvviso volta faccia di Sonia Burganelli non è passato inosservato al pubblico da casa, né tanto meno alla stessa Valentina Nulli Augusti. La diretta interessata ha infatti commentato in diretta quanto stava accadendo, pubblicando uno scatto fra le sue storie Instagram.

“A volte quando sento certe persone parlare e affermare determinate cose…mi chiedo se siano frutto di riflessione o si apra solo bocca per sentenziare senza discernimento“ ha tuonato infastidita.