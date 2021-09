Tale e quale Show: arriva un nuovo quarto giudice per Carlo Conti. Chi ci sarà nella seconda puntata

Programmi TV

Stando alle indiscrezioni che circolano sul web, ci sarà un cambio in giuria per la seconda puntata di stagione. ecco chi ci sarà in giuria al fianco di Panariello, Malgioglio e Loretta Goggi.

Tale e Quale Show ed il suo conduttore Carlo Conti tornano questa sera su Rai1 con la seconda attesa puntata del format che porta in scena le imitazioni dei grandi della musica italiana e mondiale. A fare da spalla alla conduzione del presentatore ci sarà di nuovo la rinnovata giuria composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Loretta Goggi che al loro fianco avranno una new entry in qualità di quarto giudice. Stando alle indiscrezioni sbarca infatti nel famoso show delle imitazioni Vincenzo De Lucia, uno degli imitatori più apprezzati della televisione italiana. Scopriamo insieme chi interpreterà nella seconda puntata di venerdì 24 settembre 2021 in programma su Rai1 a partire come sempre dalle ore 21:30 circa.

Tale e Quale Show: il quarto giudice della seconda puntata sarà Vincenzo De Lucia

Dopo il ritorno scoppiettante di settimana scorsa Carlo Conti e la sua inconfondibile Tale e quale Show sono pronti a lanciarsi nella sfida del venerdì sera contro Canale5, che come al solito propone il reality show del GF Vip6, con una interessante novità nel parterre dei giudici in studio.

Se settimana scorsa al fianco del mattatore di serata Cristiano Malgioglio, della storica giudice Loretta Goggi e dell’attore Giorgio Panariello c’è stato Claudio Lauretta, nei panni di un tagliente Vittorio Sgarbi, per la seconda puntata il pubblico da casa assisterà ad un avvicendamento tra imitatori.

Venerdì 24 settembre 202 sbarca in trasmissione in qualità di quarto giudice il talentuoso Vincenzo De Lucia, astro nascente degli imitatori italiani. Ad annunciarlo è stato lui stesso su Instagram: “Ci siamo! Questa sera sarò ospite in quello che senza esagerare definirei il “Sacro Romano Impero” dell’imitazione.

Grazie al prezioso invito di Carlo Conti e grazie a voi, che mi avete trascinato fin qui! Farò di tutto per divertirvi e trascinarvi via dalla routine quotidiana per qualche ora! Appuntamento alle 21:20 in diretta su Rai1“.

Chi imiterà Vincenzo De Lucia

L’artista si è fatto notare dal grande pubblico per le imitazioni tra le altre di Mara Maionchi, Milena Gabanelli, Barbara D’Urso oltre a quella insuperabile di zia Mara Venier. Il giovane imitatore napoletano vanta in carriera svariate apparizioni in programmi d’intrattenimento come Stasera tutto è possibile al fianco di Stefano De Martino o dalla sua maggiore ispiratrice Mara Venier a Domenica In.

L’imitatore è oggi pronto per l’inizio di una nuova avventura televisiva che lo porterà per la prima volta davanti alle telecamere di Tale e quale Show. Stando alle anticipazioni apprese da Fanpage.it Vincenzo De Lucia giudicherà le performance degli artisti in gara nei panni di Maria De Filippi, la grande amica del conduttore Carlo Conti.