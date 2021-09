Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia svelano il sesso del nascituro: il dolcissimo scatto su Instagram

Gossip

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno annunciato a fine agosto di essere in attesa del loro primo bebè. Una gioia incontenibile per la coppia conosciutasi al Grande Fratello Vip, che adesso ha voluto condividere con i follower un altro prezioso dettaglio di questo desiderio prossimo ad esaurirsi. Attraverso un post su Instagram è stato infatti svelato il sesso del nascituro: la dolcissima fotografia ha fatto subito il pieno di like.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro presto genitori

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro saranno presto genitori del loro primo bebè.

Un traguardo da tempo inseguito e desiderato per la giovanissima coppia, che si è conosciuta lo scorso anno fra le mura della Casa del Grande Fratello Vip. Il loro sogno di costruire una famiglia li ha visti, con il passare dei mesi, raggiungere traguardi importanti come la convivenza. Oggi invece per i due il sogno di diventare genitori è realtà.

È il 27 agosto quando la coppia ha annunciato, attraverso il profilo Instagram di Clizia Incorvaia, di essere in attesa del loro primo bebè. Un’emozione indescrivibile che ha fatto incetta di like e commenti dei followers, in visibilio per il lieto annuncio che in molti aspettavano da tempo.

I due hanno sinora voluto condividere ogni singolo istante di questa dolce attesa, raccontando pochi giorni dopo sui social l’emozione per aver udito i battiti del bambino. Adesso, però, è arrivato il momento di annunciare a tutto il mondo un altro prezioso dettaglio: il sesso del nascituro.

Clizia e Paolo aspettano un maschietto

Attraverso un post condiviso su Instagram, mamma Clizia e papà Paolo hanno annunciato il sesso del loro bebè. Una foto ritrae il figlio di Eleonora Giorgi intento a baciare il pancione della sua amata, la quale si è fatta ritrarre con un lungo vestito azzurro e un fiocco del medesimo colore.

A conferma di queste prime impressioni, una didascalia a corredo che fuga ogni dubbio: “It’s a boy!! Miiii masculo è!!

Bebè, mamma e papà non potrebbero essere più felici e il nostro mondo si tinge magicamente di azzurro“.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, dunque, aspettano un maschietto. Felicità immensa per la giovanissima coppia, che si appresta ora a trascorrere lunghi mesi di attesa prima di poter tenere tra le mani il primo frutto del loro amore.