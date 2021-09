Al Bano e il figlio Al Bano Junior insieme a Verissimo: la sorpresa di Silvia Toffanin al cantautore

Programmi TV

Al Bano e Al Bano Carrisi Junior si riuniscono nel salotto di Verissimo, ospiti di Silvia Toffanin. Il cantautore, protagonista di una lunga intervista ai microfoni della conduttrice, riceve la visita a sorpresa del figlio Bido che si presta ad una delle sue rarissime ospitate televisive. Il ragazzo racconta il rapporto prezioso che lo lega al padre, spiegando come abbia saputo gestire la notorietà dei genitori.

Al Bano e il figlio Bido a Verissimo

A Verissimo si riuniscono due componenti di una delle famiglie più chiacchierate della televisione italiana: Al Bano e il giovanissimo figlio Bido, detto Al Bano Junior.

Il cantautore è stato ospite di Silvia Toffanin, alla quale ha voluto concedere una lunga intervista tra carriera e vita privata, sino a ritornare sulle recenti polemiche per i fischi ricevuti all’Arena di Verona. Spazio anche alla incommensurabile gioia per la nascita della nipotina Rio Ines, terzogenita della figlia Cristèl.

Per Al Bano, però, è in arrivo una sorpresa speciale: in studio, infatti, lo raggiunge il figlio Al Bano Junior, avuto in coppia con Loredana Lecciso.

Il giovanissimo Bido, 19 anni, è stato accolto da Silvia Toffanin per una breve intervista al fianco del padre. Poco avvezzo alle ospitate televisive e restio a mostrarsi sotto i riflettori, Al Bano Junior racconta il legame che lo unisce al padre: “Abbiamo un rapporto abbastanza buono, il normale rapporto che c’è tra padre e figlio. Ci sono ogni tanto incomprensioni, ma è tutto nella norma“.

Al Bano Junior e i genitori: “Entrambi sanno dare consigli“

Al Bano Junior spiega a Silvia Toffanin quanto stia cercando la sua strada, rimanendo il più possibile indipendente dai genitori: “Entrambi sanno dare consigli, ma molte cose le tengo per me per cercare di trovare la mia strada senza contare troppo sui genitori.

Cerco di essere indipendente“.

Il giovanissimo svela di non voler seguire le orme dei genitori, preferendo tenersi il più possibile lontano dal mondo dello spettacolo: “Non ho questa vocazione, preferisco di più studiare e trovare un percorso diverso“. E sulla notorietà dei genitori, Bido spiega: “Non mi influenza. Cerco sempre di avere un buon equilibrio tra la notorietà dei genitori e una vita normale“.