Al Bano nonno per la terza volta, è nata la figlia di Cristel Carrisi: il cantante svela in diretta il nome

Gossip

Al Bano, il Leone di Cellino San Marco, è diventato nonno per la terza volta: fiocco rosa per la figlia Cristel Carrisi e il marito Davor Luksic, è il cantante a svelare il nome a La Vita in Diretta

Al Bano di nuovo nonno: il Leone di Cellino San Marco ha annunciato la bella notizia per lui e la sua famiglia con un video a La Vita in Diretta, poco dopo essere stato annunciato come nuovo concorrente di Ballando con le Stelle 2021. Il nome della terza figlia di Cristel Carrisi e Davor Luksic è stato rivelato dallo stesso Al Bano.

Al Bano è diventato nonno: l’annuncio a La Vita in Diretta

Periodi di grandi cambiamenti per Al Bano, come rivelato dallo stesso cantante.

Durante la presentazione del cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle 2021, il cantante è intervenuto con un video-saluto rivolto a Milly Carlucci. Ha ammesso che sono molti anni che la conduttrice del talent di ballo prova a convincerlo a partecipare e che ora finalmente ce l’ha fatta. Poi, rivela di avere un secondo annuncio da fare.

“Oggi io sono diventato nonno per la terza volta” ha detto Al Bano. Fiocco rosa quindi per la figlia Cristel Carrisi e il marito Davor Luksic. Il celebre nonno ha poi svelato al grande pubblico il nome scelto per la nipotina: “La bambina si chiama Rio Ines, gode di ottima salute insieme alla madre e al padre“.

La sua gioia è incontenibile: “E che dirti? Quando c’è qualcosa che nasce, e in questo caso ce ne saranno due, una la danza, l’altra…eh, la terza volta nonno, ma ci pensi? Non vedo l’ora di andare ad abbracciarla“.

Al Bano, chi è la figlia Cristel e il marito Davor appena diventati di nuovo genitori

Non è il primo dei nipoti di Al Bano Carrisi, ma ogni nuova vita in famiglia è accolta con estrema gioia. A renderlo nonno è ancora una volta Cristel, terza figlia di Al Bano e Romina Power. Nata nel 1985, ha per madrina niente meno che Madre Teresa di Calcutta ed è sposata dal 2016 con l’imprenditore cileno-croato Davor Luksic, col quale ha avuto tutti e tre i figli, uno di fila all’altro: Kay Tyrone è nato nel 2018, Cassia Ylenia nel 2019 e ora Rio Ines.

Si allarga così la già ampia famiglia di Al Bano, che conta ora 5 figli e 3 nipoti: dal matrimonio con Romina Power sono nati Ylenia (presumibilmente morta dopo la scomparsa nel 1994), Yari Marco, la suddetta Cristel e Romina Jr. Jolanda. Dalla relazione con Loredana Lecciso invece sono arrivati Jasmine, ora sulla cresta dell’onda assieme al padre, e Albano Jr. detto Bido, del quale si era detto che fosse destinato a ereditare tutta l’azienda di famiglia.