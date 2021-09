Da Grande anticipazioni: gli ospiti dello show di Alessandro Cattelan su Rai 1 domenica 26 settembre

Programmi TV

L'ultimo appuntamento con lo show di Alessandro Cattelan va in onda sempre su Rai1 domenica 26 settembre 2021. Per l'occasione Da Grande ospiterà tanti nuovi ospiti famosi del mondo dello spettacolo e dello sport italiano.

Da Grande torna in televisione con la seconda ed ultima puntata in diretta su Rai1 domenica 26 settembre 2021. Il suo conduttore Alessandro Cattelan è pronto a far vedere al pubblico l’appuntamento finale con il suo stravagante varietà che non ha scaldato i cuori di tantissimi spettatori ma che se si è saputo confermare agli occhi dei suoi tanti affezionati. Su Rai1 l’appuntamento è fissato nuovamente per le ore 21:30 circa dopo i Soliti Ignoti di Amadeus. Tutti gli ospiti che parteciperanno all’ultima puntata dello show.

Alessandro Cattelan ed il suo Da Grande cercano il riscatto con il secondo ed ultimo appuntamento

L’esordio di Da Grande su Rai1 non ha convinto i telespettatori della rete ammiraglia della televisione pubblica, con il varietà di Alessandro Cattelan che non è stato capace di sfondare il 14% di share.

Il conduttore però ha tentato di tutto per cercare di intrattenere le svariate fasce di pubblico di Rai1, da sempre restio ai cambiamenti e sempre critico nei confronti delle novità.

Cattelan nella prima puntata non è purtroppo riuscito a superare questa alta barriera, con il suo nuovo varietà che per i suoi fan di vecchia data ha sicuramente strizzato l’occhio al suo più famoso E Poi C’è Cattelan seppur con delle logiche legate alla televisione pubblica.

La seconda ed ultima puntata dello show in onda domenica 26 settembre 2021 cercherà pertanto di trovare il riscatto che si augurano anche i vertiti Rai, che stanno attenzionando la figura del conduttore in chiave futura soprattutto per quanto riguarda l’Eurovision Song Contest e magari anche il Festival di Sanremo, come gli ha fatto notare in puntata Paolo Bonolis.

Da Grande: gli ospiti della seconda puntata

Alessandro Cattelan per tentare di fare breccia nel cuore dei telespettatori di Rai1 proporrà nuovamente una vasta gamma di ospiti nell’appuntamento conclusivo di domenica 26 settembre 2021 sempre in diretta a partire dalle ore 21:30.

Per l’occasione il conduttore potrà contare su due degli sportivi italiani che con le loro gesta alle Olimpiadi di Tokyo hanno incantato e fatto sognare il pubblico di sportivo e non solo. Saranno presenti in studio i campioni olimpici del salto in alto Gianmarco Tamberi e quello dei 100 metri Marcell Jacobs, con il presentatore che spera di poter contare anche sui freschi campioni d’Europa del volley maschile invitati durante la prima puntata.

Per avvicinare il pubblico dei giovanissimi non poteva mancare la seguitissima stella nascente della musica Sangiovanni, personaggio amatissimo proveniente da amici, oltre alla confermatissima presenza di Elodie, che durante la prima puntata ha incantato con il suo omaggio a Raffaella Carrà.

Saranno poi presenti in studio anche l’attore e comico Lillo, che sta cavalcando benissimo l’onda lunga scaturita dal successo di Lol – Chi ride è fuori, ed anche l’amata interprete e conduttrice di Rai1 Serena Rossi.

Nel corso della puntata interverranno anche i futuri sposi spesso sotto la luce dei riflettori Bella Thorne e Benji, l’ex componente del noto duo musicale Benji e Fede.