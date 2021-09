Serena Rossi chi è: tutto sull’attrice e conduttrice di Rai1 ospite di Da Grande di Alessandro Cattelan

Chi è

A Da Grande continuano a sbarcare i grandi volti di Rai1 e dopo l’arrivo di Carlo Conti e Antonella Clerici è il turno di Serena Rossi, la poliedrica artista napoletana che si divide abilmente tra la conduzione di programmi televisivi, l’apparizione in svariate serie tv di successo senza poi dimenticare il suo grande amore per la musica ed il canto. Alessandro Cattelan domenica 26 settembre avrà in studio la conduttrice, reduce dal grande successo di Canzone Segreta, per una intervista che già immaginiamo essere divertente e coinvolgente.

La carriera di Serena Rossi: gli esordi, la grande passione per la musica e l’arrivo in televisione

Serena Rossi è una verace napoletana nata nel capoluogo campano il 31 agosto 1985.

Sin da giovane si appassiona alla musica grazie al fato di provenire da un famiglia di musicisti con il padre chitarrista e la madre che faceva la cantante. Inizia così a fare l’animatrice durante l’adolescenza ed in questo periodo sviluppa la sua passione per i musical tanto da esordire a 16 anni come cantante nella pièce musicale C’era una volta… Scugnizzi di Claudio Mattone ed Enrico Vaime.

Serena decide così di intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo e nel 2003 debutta nella serie televisiva di Rai3 Un posto al sole conquistando per la prima volta il piccolo pubblico ed anche gli autori che decidono un arco narrativo differente per il suo personaggio, che doveva solo apparire poche volte ed invece la vede protagonista fino al 2009.

In questi anni riesce a portare avanti la carriera da cantante, con la pubblicazione di un Ep dal titolo Amore che, e quella di attrice teatrale, con l’apparizione in svariate piece di successo, ma è grazie al lavoro in alcune fiction e miniserie di successo che si riconferma presso il pubblico con progetti come Rosafuria, Salvo D’Acquisto, Virginia la monaca di Monza e La moglie cinese.

Il grande successo conquistato in televisione

Serena continua dal 2010 in poi nella sua carriera televisiva prendendo parte a moltissime serie di successo, tra cui Ho sposato uno sbirro, Eroi per caso, e Dove la trovi una come me?. Proprio grazie a queste numerose partecipazioni la sua fama cresce in maniera smisurata tanto da approdare ne Il Commissario Montalbano, in Che Dio ci aiuti, e in R.I.S.

Roma – Delitti imperfetti, affermandosi come un nuovo volto familiare nelle case di tanti italiani.

Nel 2014 torna ad occuparsi di musica e vince meritatamente la quarta edizione del programma televisivo Tale e Quale Show, nel quale incanta il pubblico dimostrando delle doti canore fuori dal comune, confermando quanto dimostrato nel 2013 quando aveva prestato la voce ad Anna nel film d’animazione Disney Frozen – Il regno di ghiaccio, cantando i brani della colonna sonora.

Nel 2019 unisce di nuovo la sua passione per il canto e per la recitazione interpretando Mia Martini in Io sono Mia di Riccardo Donna, ottenendo in seguito un successo strabiliante grazie all’intensa interpretazione della cantante della quale veste a perfezione i panni sia nella serie che in occasione del Festival di Sanremo 2019 dove per omaggiarla canta Almeno tu nell’Universo.

L’ultimo passo della sua eclettica carriera è rappresentato dalla conduzione del programma che fa breccia tra i sentimenti e le emozioni dei Vip presenti in studio dal titolo Canzone Segreta che conduce con intensità e passione.

La vita privata di Serena Rossi

Serena Rossi è notoriamente fidanzata dal 2008 con l’attore e collega Davide Devenuto, conosciuto proprio durante la sua esperienza sul set di Un posto al sole.

I due sono insieme da tanti anni e nel 2016 del loro figlio Diego.

L’amore è fortissimo e Serena Rossi lo dimostra anche sui social. In occasione del suo lavoro di madrina all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, l’attrice ha trovato il tempo per scrivere una dedica al compagno Davide Devenuto che l’ha sostenuta durante la kermesse. “Compagno, complice, amico, padre e uomo meraviglioso. Una fortuna averlo avuto accanto a me in questi giorni magici e frenetici. Tante emozioni, tanto sostegno, tanta pazienza, tanti baci e tante risate. Fino all’infinito“, ha scritto Serena su Instagram, accompagnando le parole con una foto insieme al compagno nella laguna.

Il post Instagram di Serena Rossi

Serena Rossi da Alessandro Cattelan

Ospite della seconda, e ultima, puntata di Da Grande, nuovo show di Alessandro Cattelan c’è proprio Serena Rossi. Ad annunciarlo lo stesso conduttore che ha condiviso anche uno scatto sui social: “Ci siamo rotti il **zzooo”. Con Serena Rossi cantiamo un pezzo dedicato a tutti i genitori“.