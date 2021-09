L’Eredità torna su Rai1: la nuova edizione del quiz presentata da Flavio Insinna

Programmi TV

Un gradito ritorno vedrà protagonista Flavio Insinna, da tanti anni alla conduzione di uno dei quiz televisivi più amati di sempre. Torna in programmazione su Rai1 a partire da oggi lunedì 27 settembre 2021 l’amata trasmissione de L’Eredità con una nuova entusiasmante stagione che porta con se anche delle importanti novità. Il conduttore romano farà da padrone di casa ai 7 concorrenti che ogni giorno di sfideranno con le divertenti e curiose domande del programma, nel tentativo di andare al gioco finale de La Ghigliottina che è in grado di regalare il montepremi in palio.

La nuova stagione de L’Eredità

L’Eredità torna su Rai1 per la gioia dei tanti appassionati del quiz che quest’anno taglia un traguardo importante.

Il conduttore Flavio Insinna, proprio questa sera lunedì 27 settembre 2021 a partire dalle ore 18:45, darà il via alla ventesima edizione del format di successo, divenuto ormai una garanzia per milioni di telespettatori italiani.

Il game show andrà come al solito in onda nella sua storica striscia quotidiana nel preserale della rete ammiraglia della televisione pubblica e porterà sugli schermi delle succose novità.

Una di queste è rappresentata da chi affiancherà il presentatore alla co-conduzione del quiz. Al fianco di Flavio Insinna troveremo Ginevra Pisani, alla sua terza partecipazione consecutiva da Professoressa, ed anche la new entry Samira Lui, modella che vanta una partecipazione nel 2017 al concorso di bellezza di Miss Italia.

I due nuovi giochi presenti nel quiz

I 7 concorrenti che si sfideranno puntata dopo puntata alla caccia del montepremi finale saranno messi alla prova con un nuovo gioco dal titolo Metti – Leva – Cambia.

Nella fattispecie saranno chiamati a trovare la soluzione di un curioso indovinello nel quale sarà importante sfruttare tutte le proprie conoscenze nozionistiche ma anche quelle grammaticali.

Un’altra importante novità coinvolgerà invece direttamente il pubblico da casa. Flavio Insinna lancerà ai telespettatori una domanda con 3 opzioni di risposta, alla quale dovranno rispondere una sola volta a settimana. Tutti coloro i quali risponderanno in maniera corretta al quiz in questione gareggeranno per accaparrarsi il primo messo in palio in base ad un sorteggio che decreterà il vincitore.