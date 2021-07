Ginevra Pisani è la valletta la fianco di Flavio Insinna per la rivisitazione dello storico programma Rai, Il Pranzo è Servito. Per Ginevra Pisani non è la prima volta in televisione, la giovane showgirl ha già lavora con il conduttore romano come professoressa de L’Eredità.

Ginevra Pisani, gli inizi in televisione

Ginevra Pisani, classe 1998, nasce a Napoli. A soli 14 anni intraprende la carriera da modella. Pochi anni dopo, nel 2017, Ginevra Pisani partecipa, in veste di corteggiatrice, a Uomini e Donne. È stato proprio il programma ideato e condotto da Maria De Filippi che le ha permesso di farsi conoscere al pubblico.

La storia d’amore con Claudio D’Angelo

Durante l’esperienza a Uomini e Donne, Ginevra Pisani inizia una relazione con il tronista Claudio D’angelo. La loro storia d’amore giunge al capolinea nel 2019. Ad annunciarlo sono i diretti interessati sui social. Sempre nel 2019 arriva la vera opportunità, proprio con Flavio Insinna. Accanto al conduttore romano, Ginevra Pisani diventa una delle professoresse del game show L’Eredità.

Ginevra Pisani, la gioia sui social per Il Pranzo è Servito

Dopo la prima esperienza in Rai con L’Eredità, Ginevra Pisani torna con un altro programma.

Ancora una volta al fianco di Flavio Insinna, è la nuova valletta dello storico programma Il Pranzo è Servito. Dopo 28 anni, infatti, torna in televisione il famoso programma condotto da Corrado.

La stessa Ginevra Pisani ha esternato la sua emozione per il ritorno del format, scrivendo su Instagram “Finalmente posso dirvelo: dal 28 giugno torno su Rai 1 con Il Pranzo è Servito . È un programma che ha fatto la storia della TV ed io sono onorata di poter accompagnare @flavioinsinna_ in questo meraviglioso viaggio che ci aspetta. Mentre scrivo queste parole mi commuovo, però sono lacrime di gioia.

Ho bisogno di tutto il vostro affetto e supporto, ora più che mai”.