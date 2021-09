Oroscopo Paolo Fox settimana: oroscopo e classifica della settimana dal 27 settembre al 3 ottobre

Oroscopo

Le previsioni per i segni zodiacali e la classifica di Paolo Fox per la settimana dal 27 settembre al 3 ottobre: tutto su amore, lavoro, fortuna, salute e molto altro.

Oroscopo per la settimana dal 27 settembre al 3 ottobre. Vuoi sapere cos’hanno in serbo le stelle per il tuo segno zodiacale? Leggi le previsioni su amore, lavoro, fortuna e molto altro. Paolo Fox ha letto le stelle per questa settimana e ha decretato la classifica dei segni:

Scopri il futuro anche degli altri segni:

Paolo Fox ha letto i movimenti delle stelle, scoprendo cosa accadrà nel futuro di ciascuno dei segni dello zodiaco.

L’oroscopo della settimana, segno per segno, continua sotto il video.

Oroscopo Ariete

Cari Ariete, l’amore sarà uno degli argomenti più ostili in questa settimana.

Troppo nervosismo potrebbe accendere le liti con il vostro partner. Stesso consiglio per il lavoro: gli impegni importanti potrebbero mettere a dura prova la vostra calma. Mercurio e Sole sono avversi nell’ultimo periodo, ma a breve dovrebbe tornare il sereno.

Oroscopo Toro

Venere opposta rischia di mettere a dura prova le vostre certezze in ambito lavorativo.

L’autunno potrebbe portare una ventata di novità, anche in amore. Favorito chi vuole iniziare un nuovo progetto, ma ricordatevi, amici Toro, di ascoltare le tue esigenze!

Oroscopo Gemelli

Amici dei Gemelli per voi questo è un periodo davvero importante. Le stelle annunciano grandi novità per voi in amore. Nel lavoro invece toccherà rimboccarsi le maniche per ottenere ciò che si vuole. Non sottovalutate il lato emotivo: troppe preoccupazioni potrebbero accendere lo stress!

Oroscopo Cancro

Cari Cancro, un consiglio: mantenete la calma!

In questa settimana potreste sfogare i malumori in liti con i partner. Attenzione anche nel lavoro, i troppi impegni potrebbero stancarvi molto mentalmente. Cercate di circondarvi delle persone care: un romantico abbraccio potrebbe risolvere molte cose!

Oroscopo Leone

Dopo la tempesta, finalmente il sereno per voi amici del Leone. Ottime notizie in ambito sentimentale. Anche sul lavoro la situazione potrebbe migliorare, ma non abbiate timore di fare affido su una persona più grande di voi per chiedere consigli. Nel tempo libero, non dimenticatevi di prendervi cura di voi.

Oroscopo Vergine

Gli astri hanno parlato di voi, cari amici nati sotto il segno della Vergine. Questa settimana potreste discutere con la persona che amate, ma non temete, dal confronto potrebbe nascere una soluzione alle incomprensioni. Grandi novità in ambito lavorativo: non sottovalutatele.

Oroscopo Bilancia

Amici della Bilancia, tempo di razionalizzare in amore. Non è il momento giusto di chiuedere le relazioni, né sarà semplice iniziarne di nuove: prendetevi il vostro tempo e riflettete.

La settimana inizierà in salita per il lavoro, ma non temete: verso il fine settimana riceverete delle piacevoli novità.

Oroscopo Scorpione

Amici dello Scorpione, sembra giunto il momento giusto di lanciarsi in un nuovo amore. Presto arriveranno anche nuove conoscenze e amicizie. Aria di novità anche sul lavoro, sono in arrivo nuove proposte. Il mese che sta per concludersi è stato molto intenso: prendetevi un po’ di tempo per il riposo.

Oroscopo Sagittario

Cari Sagittario, preparatevi alla ripartenza in amore. Il vostro affetto sarà apprezzato e chi vi sta accanto vi sentirà vicini.

Attenzione però ai possibili incontri spiacevoli verso la metà della settimana. Nuove esperienze professionali, aggiornamenti e cambiamenti: non abbiate paura, l’autunno inizierà in positivo. Per prepararvi ad affrontare tutto al meglio, non dimenticate di occuparvi della vostra salute.

Oroscopo Capricorno

Amici del Capricorno, Venere rafforzerà la vostra passione nei prossimi giorni e voi potrete vivere un periodo di serenità in amore. Le incomprensioni saranno superate e le storie in bilico potrebbero giungere a una risoluzione. Sul lavoro le soddisfazioni tarderanno ancora un po’ ad arrivare. Non converra forzare i tempi, se si vogliono evitare errori. Curate il vostro benessere e non sottovalutate gli effetti dell’agitazione.

Oroscopo Acquario

Cercate di vivere al meglio i cambiamenti in amore, cari Acquario. Non chiudetevi alle novità e mettete da parte i toni polemici. Giove, Mercurio e Marte assicurano l’arrivo di soddisfazioni morali sul lavoro. Purtroppo sono ancora poche le soddisfazioni dal punto di vista del guadagno, ma seguendo l’intuito le cose potrebbero cambiare. Curate il vostro fisico e abbiate cura della vostra sensibilità, magari con qualche disciplina di rilassamento.

Oroscopo Pesci

Amici nati sotto il segno dei Pesci, l’insicurezza e la malinconia potrebbero portare a incomprensioni in amore. Attenzione alle polemiche. Sul lavoro dovrete attendere ottobre per conoscere nuove occasioni. Conviene portarsi avanti facendo partire le richieste sin da subito. Lo stress potrebbe pesare sul vostro benessere fisico: cercate di fare più movimento, per rimettervi in forma al più presto.

