Soleil Sorge attesa da un uomo misterioso fuori dalla Casa del GF Vip: scoppia il caso sulla concorrente

Gossip

Soleil Sorge avrebbe un flirt fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip, come rivelato ad alcuni coinquilini. E spunta un possibile nome del misterioso uomo che ha fatto breccia nel suo cuore

Soleil Sorge è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip dichiarando di essere single, ma le cose non starebbero proprio così. Nel corso di una chiacchierata con alcuni coinquilini, l’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha rivelato di avere una cotta per una persona non direttamente nominata. Ed è il giornalista Gabriele Parpiglia a lanciare la bomba: si tratterebbe di un facoltoso ragazzo russo.

Soleil Sorge non è single? Scoppia il caso

Sta facendo parecchio discutere la partecipazione di Soleil Sorge al Grande Fratello Vip.

L’ex corteggiatrice di Uomini e donne è finita sulla bocca di tutti per molteplici motivi, comportamentali ma anche sentimentali. Da un lato la ragazza viene tacciata di essere arrogante e maleducata nella Casa, e sono moltissimi i telespettatori a sostenere tale tesi. Dall’altro lato è indubbio che la sua ex relazione con il coinquilino Gianmaria Antinolfi faccia parecchio discutere, soprattutto per le modalità con le quali è stata affrontata la questione nel corso di queste prime dirette. Tanti gli screzi e i litigi tra i due, sino alle lacrime della Sorge nell’ultima diretta.

Soleil Sorge, inoltre, è attualmente al centro di un vero e proprio caso. Entrata nella Casa di Cinecittà da single, come da lei dichiarato, è durante una chiacchierata con alcuni coinquilini che si scopre che c’è qualcuno ad attenderla fuori. Una persona non nominata direttamente ma per la quale, come rivelato dalla ‘Vippona’, ha “una cotta presa da poco“. E sul quale si sbilancia: “Potrebbe essere l’uomo della mia vita“.

Gabriele Parpiglia contro Soleil Sorge: “Non racconta la verità“

Soleil Sorge avrebbe dunque avuto una frequentazione con un misterioso uomo, interrotta poi con il suo ingresso nel reality.

Ma l’identità di questa persona è al momento ignota e la diretta interessata non ha fornito ulteriori dettagli a riguardo. A scavare nel suo passato, però, è stato Gabriele Parpiglia. Intervenuto a Casa Chi, il giornalista ha rivelato come la ragazza abbia conosciuto un ricco ragazzo di nome Boris Lukov, di nazionalità russa, proprio mentre era in corso la frequentazione con Gianmaria Antinolfi.

“Se ha ancora un legame con Boris non lo sappiamo“, specifica Parpiglia, che aggiunge: “Però calcolate che in molti viaggi che ha documentato sui social era in compagnia di questo ragazzo molto ricco“.

Per poi lanciare un’accusa alla gieffina: “Si tratta di una donna che non racconta la verità“. La vita sentimentale di Soleil Sorge torna sotto i riflettori e lo fa, questa volta, con un mistero tuttora irrisolto.