Giulia Salemi fa una rivelazione choc su Cristiano Malgioglio, l’amaro commento: “Non sta bene!”

Gossip

Giulia Salemi ha rivelato che Cristiano Malgioglio si starebbe comportando in maniera molto strana con lei e con Pierpaolo Pretelli. L'influencer ha usato parole molto forti su di lui.

Giulia Salemi e Cristiano Malgioglio sono due dei concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, conclusasi con la vittoria di Tommaso Zorzi. Ora entrambi sono coinvolti in differenti impegni televisivi e a quanto pare la distanza non ha giovato al loro rapporto. L’influencer italo-persiana ha recentemente rilevato di essere rimasta stupita dall’atteggiamento tenuto del paroliere nei suoi confronti, arrivando a dichiarare: “Non sta bene!”.

Giulia Salemi senza freni su Cristiano Malgioglio: le sue parole

Nel corso dell’ultime puntata del GF Vip Party, Gaia Zorzi e Giulia Salemi hanno chiacchierato con i loro ospiti.

Parlando con Andrea Zelletta, come lei concorrente della quinta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, l’influencer ha rilasciato interessanti dichiarazioni su un altro dei coinquilini che ha vissuto con loro nella Casa. Entrambi hanno dovuto rivelare il nome di uno degli ex “vipponi” che attualmente non sopportano. Dopo che Zelletta ha parlato di Massimiliano, Giulia si è lasciata sfuggire un inatteso scoop.

“Vi dico uno spoiler– ha annunciato-sapete che Malgioglio mi ha bloccato su Instagram?

“. “Ma non sta bene!” ha commentato fra lo stupore di Gaia e Andrea.“Ma io sono scioccata!” ha aggiunto.

Le antipatie di Crocc (e qualcuno di speciale che ha BLOCCATO Giulia su Instagram) 🔥 Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta! #GFVIP Seguite ORA la direttahttps://t.co/LPZbDW87hD pic.twitter.com/BTJGRxBKEV — Mediaset Infinity (@MediasetPlay) September 27, 2021

Giulia Salemi contro Cristiano Malgioglio: l’accusa sulle votazioni a Tale e Quale Show

Oltre ad aver notato il “defollow” social, Giulia Salemi sembra essere convinta che Cristiano Malgioglio si stia dimostrando particolarmente duro anche nei confronti di Pierpaolo Pretelli. Il suo fidanzato è infatti uno dei concorrenti di Tale e Quale Show, al quale anche il paroliere sta prendendo parte nel ruolo di giudice.

“Si sta comportando male” ha osservato polemica. “Non ti conviene però, perché è un giudice di Pierpaolo adesso” le ha ricordato Zelletta. “Oltretutto lo vota già poco, per cui può solo far peggio, anzi può solo far meglio” ha risposto lei infastidita.

Giulia Salemi bloccata sui social da Cristiano Malgioglio: le motivazioni

Incuriosita dalla rivelazione di Giulia, Gaia Zorzi le ha domandato il motivo del gesto di Malgioglio. “Non ne ho idea!” ha ammesso lei, cercando poi di ricostruire quanto accaduto negli ultimi mesi. “Io l’ho nominato, lui era uscito, mi ha attaccato, l’hanno massacrato sui social, per 2 giorni si è tolto da internet.

La puntata dopo è venuto, mi ha chiesto scusa, gli ho detto ‘sì, sì ok non c’è problema’ quindi per me era morta lì la cosa“ ha raccontato. “Quando ho scoperto che era giudice vado a vedere e mi ha bloccato. Io scioccata!” ha infine rivelato.