Italia’s Got Talent cambia la giuria: Elio sostituirà Joe Bastianich nella prossima edizione

Programmi TV

Per Italia’s Got Talent la prossima edizione sarà ricca di cambiamenti all’insegna della novità. Oltre al cambio di rete che la vedrà debuttare su Sky, il talent show che mette alla prova le doti straordinarie della gente comune dovrà fare i conti con il cambiamento della giuria in studio. Si prospetta infatti uno storico cambio per la trasmissione che saluta Joe Bastianich ed apre le porte ad un volto noto dei talent show.

Italia’s Got Talent: la nuova giuria della dodicesima edizione

C’è aria di novità a Italia’s Got Talent e tutto lascia pensare a dei cambiamenti che di certo piaceranno al pubblico.

In primis per la prima volta dalla sua creazione il talent show approda su Sky e in streaming su NOW a partire da gennaio 2022, con le scoppiettanti audition che selezioneranno i primi concorrenti da portare verso la vittoria finale. Partirà infatti in inverno sulla televisione a pagamento la caccia a Stefano Bronzato, il mago vincitore della scorsa edizione.

A fare da padrona di casa ci sarà nuovamente Ludovica Comello, alla sua settima partecipazione alla trasmissione, che si ritroverà davanti una giuria rinnovata.

Questa è infatti la seconda grande novità del programma che con lo sbarco su Sky perde Joe Bastianich ed accoglie un volto noto dei talent. Il divertente Elio arriva ad arricchire la già ben fornita giuria del talent composta da Federica Pellegrini, che sarà anche impegnata con la conduzione de Le Iene, dalla confermatissima Mara Maionchi e dal suo compagno di merende in Lol – Chi ride è fuori Frank Matano.

Le dichiarazioni di Elio: il cantante è pronto a tornare a fare il giudice

Lo stesso nuovo giudice di Italia’s Got Talent ha espresso tutta la sua felicità attraverso i suoi canali ufficiali ed in particolare su Instagram, dove ha dichiarato: “Sono felicissimo di entrare nella famiglia di Italia’s Got Talent.

Non vedo l’ora di sedermi al tavolo dei giudici, il più lontano possibile da Frank Matano, di usare il Golden Buzzer totalmente a caso, di insegnare il dialetto milanese a Federica Pellegrini, di tornare al fianco di Mara Maionchi per rubarle i segreti del mestiere e tutti i soldi. Sarò apparentemente amichevole, ma in realtà sono qui per stracciare i miei avversari perché per me nella vita contano solo il danaro e la vittoria“.