Luce dei tuoi occhi anticipazioni: trama della seconda puntata della fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno

Serie TV - Fiction

Per la grande gioia del pubblico appassionato di fiction e serie televisive, Canale5 continua con la trasmissione di un prodotto nuovo di zecca che racconta la toccante storia di una madre alla ricerca della verità riguardante sua figlia scomparsa svariati anni prima. Luce dei tuoi occhi con Anna Valle ad interpretare protagonista Emma, una ballerina di fama mondiale, torna in onda per la seconda volta mercoledì 29 settembre 2021 ovviamente sempre su Canale5 a partire dalle ore 21:30 circa. Le anticipazioni del secondo episodio di stagione.

Luce dei tuoi occhi: la seconda puntata di mercoledì 29 settembre 2021

Il mercoledì per Canale 5 si conferma il giorno giusto per la messa in onda delle acclamate fiction ed il 29 settembre 2021 manterrà questa interessante tradizione.

Torna infatti in tale data la nuova serie dal titolo Luce dei tuoi occhi che vede come protagonisti gli attori Anna Valle e Giuseppe Zeno, volti noti dei prodotti televisivi nostrani divisi tra televisione e cinema.

C’è già grande attesa tra gli spettatori per la seconda puntata di Luce dei Tuoi Occhi.

La fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno per l’occasione entrerà finalmente nel vivo della sua trama, iniziando a svelare cosa c’è dietro la scomparsa della figlia di Emma, con la donna che subirà il fascino delle attenzioni di Enrico.

Luce dei tuoi occhi: la trama della seconda puntata della fiction

Nel secondo appuntamento con la nuova fiction di Canale5 vedremo la trama farsi più ingarbugliata con la nostra protagonista Emma ad attraversare la prima crisi. La donna infatti sa di non essere tornata a Vicenza per cercare un uomo e quindi sarà in difficoltà a gestire l’avvicinamento di Enrico, che risulta essere sempre più attratto da lei.

La donna è infatti sempre ala ricerca della verità per sua figlia e non ha le intenzioni di perdere di vista il suo obiettivo per dare sfogo alle sue passioni, così sarà la prima a battersi per trovare la verità. La donna sarà anche al centro di un altra problematica perché tutti la presseranno per capire cosa si è detto con Valentina poco prima che lei subisse l’incidente che rimane ancora un caso irrisolto.