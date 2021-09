Marta Fascina, la foto della fidanzata di Berlusconi per il compleanno scatena l’ironia: “Ken e Barbie”

Gossip

Silvio Berlusconi spegne 85 candeline tra gli auguri della politica e i festeggiamenti in famiglia, ma non manca l’ironia social per la foto pubblicata su Instagram dalla fidanzata Marta Fascina. La deputata di Forza Italia ha condiviso uno scatto mano nella mano con Berlusconi, ma in molti hanno notato il pesante ritocco dell’immagine, con il politico 85enne che sembra decisamente ringiovanito. L’ironia social ha di nuovo colpito, a colpi di battute e sospetti di aver usato filtri stavolta imperdonabili.

Marta Fascina, foto su Instagram della fidanzata di Berlusconi per il compleanno

Marta Fascina, 31 anni, è l’attuale fidanzata di Berlusconi, con cui vive la storia decisamente lontana dai riflettori.

Per gli 85 anni dell’ex premier, però, la deputata ha deciso di condividere su Instagram un romantico scatto, che la mostra mano nella mano con il festeggiato nei giardini di Arcore. “Buon compleanno amore mio“, il commento che correda l’immagine, uno scatto bucolico tra cuoricini e cespugli in fiore.

Il post Instagram di Marta Fascina

L’ironia social su Marta Fascina per il presunto ritocco: “Barbie e Ken”

Il romantico post Instagram di Marta Fascina non è stato però risparmiato dall’ironia social, che si è scatenata su quello che sembra un ritocco decisamente eccessivo.

Silvio Berlusconi, in particolare, non sembra decisamente un uomo che sta per festeggiare il suo 85esimo compleanno, per quanto in forma.

Nel mirino soprattutto le pose plastiche e la levigatura dei volti, che hanno accesso paragoni con la famosa coppie di bambole, Ken e Barbie. “Nei migliori negozi di giocattoli“, si legge in un tweet, “Ken e Barbie Limited Edition 2021“.

Silvio Bello Photoshop e Barbie Eredità. Nei migliori negozi di giocattoli.#Berlusconi pic.twitter.com/PJw201UKlu — Michele Sabatella (@Mic_Saba) September 29, 2021

Marta Fascina, chi è la fidanzata di Silvio Berlusconi

Marta Fascina è la fidanzata di Silvio Berlusconi dal 2020, quando ha preso il posto di Francesca Pascale.

La 31enne è calabrese, ma cresciuta in Campania, a Portici. Ha poi studiato a La Sapienza, laureandosi in Lettere e Filosofia, per poi lavorare come addetta stampa.

Molto diversa dall’esuberante Francesca Pascale, Marta Fascina non nasconde il suo amore per l’ex Cavaliere, di cui si sarebbe anche fatta tatuare le iniziali, ma mantiene un profilo basso. Poche le foto che ritraggono la coppia insieme, qualche scatto rubato a Villa Certosa lo scorso anno, dove hanno passato le vacanze.

Anche su Instagram niente scatti di coppia, ma tante immagini istituzionali, con frasi e dichiarazioni del Berlusconi politico. Sulla vita dietro le quinte, purtroppo, non trapela molto.