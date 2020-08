L’estate di Silvio Berlusconi continua ad essere caldissima. Da un lato l’incredibile scoop della presunta relazione tra Paola Turci e l’ex Francesca Pascale, dall’altro le prime paparazzate assieme alla nuova fiamma, la deputata Marta Fascina. La coppia è stata immortalata in uno dei luoghi “culto” dell’ex premier, Villa Certosa.

Marta Fascina, la nuova compagna di Silvio Berlusconi

La notizia della nuova relazione di Silvio Berlusconi risale a qualche settimana fa. Dopo la tribolata rottura con Francesca Pascale, Berlusconi si è legato alla 30enne calabrese Marta Fascina. Nel 2018, la stessa è stata eletta alla Camera come deputata di Forza Italia, ma la vicinanza con Berlusconi si è fatta sentire anche in altri ambienti di lavoro: la Fascina, infatti, è stata addetta stampa del Milan.

A metà luglio, la coppia era già stata paparazzata insieme per la prima volta in Sardegna. Le foto della discesa dall’aereo, però, non erano particolarmente “intime”. Lo scoop di Chi in edicola il 12 agosto, invece, rende tutto molto più chiaro.

Berlusconi e Marta Fascina mano nella mano

L’esclusiva del settimanale Chi immortala Berlusconi e la Fascina proprio a Villa Certosa, in Costa Smeralda.

Stando a quanto riportano le fonti, Berlusconi e la nuova compagna sarebbero stati in visita allo yacht di una nota amicizia del Cavaliere: Ennio Doris.

Nella foto diffusa, Berlusconi tiene la mano alla Fascina, rendendo questo il primo scatto “ufficiale” della coppia, che ha 53 anni di differenza l’uno dal’altra.

La foto di Chi di Berlusconi e Marta Fascina

Un nuovo rapporto, per mettere definitivamente alle spalle la storia con Francesca Pascale. Rottura che ha scatenato le opinioni di molti: il presunto rapporto omosessuale della Pascale ha infatti fatto tuonare Adinolfi – “Irriso a 80 anni da una lesbica dichiarata” – ma ha suscitato le difese anche di Vladimir Luxuria, secondo cui Berlusconi forse già sapeva dell’orientamento bisex della Pascale.

Approfondisci

TUTTO su Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi e Marta Fascina: le prime foto della loro estate insieme

Francesca Pascale, l’idea di Vladimir Luxuria: “Forse Berlusconi già sapeva…”