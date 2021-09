Milva, presto una fiction dedicata alla sua carriera: il nuovo progetto per la televisione

Serie TV - Fiction

Milva, nota al grande pubblico come la Pantera di Goro, ci ha lasciati recentemente quando si è spenta nello scorso mese di aprile lasciando dietro di sé un grande vuoto da colmare che presto sarà riempito in televisione da un progetto a lei dedicato. La lunga carriera dell’artista, che si è abilmente divisa tra musica e cinema, sarà infatti al centro di una fiction che ne racconterà anche la vita privata senza tralasciare i grandi successi che ha abilmente raccolto. Tutto quello che sappiamo sul nuovo progetto biografico su Milva che sarà destinato alla televisione.

La fiction sulla vita e la carriera di Milva

I fan delle grande Milva avranno presto la possibilità di ricordare la lunga carriera ricca di successi dell’artista che è venuta a mancare poco tempo fa.

La sua vita sarà infatti presto portata sul piccolo schermo grazie all’idea della casa di produzione Elisir 27, aiutata dalla società che si occupa del mondo dello spettacolo dal nome Casta Diva Entertainment.

Le due società sono infatti impegnate a mettere a punto il prodotto biografico che racconterà la vita e la carriera della cantante, grazie anche all’aiuto della figlia Martina Corgnati che fornirà al racconto degli utili ricordi sulla fiction che vedrà protagonista sua madre.

La nuova fiction dovrebbe trattarsi di un lungo omaggio alla vita della cantante ed attrice per mantenere vivo il suo ricordo tra chi l’ha ascoltata ed amata e magari una bella scoperta per chi ancora non la dovesse conoscere. “Siamo molto soddisfatti di essere riusciti a mettere in campo questo progetto insieme a Elisir 27“, ha detto Fabio Nesi e Massimo Righini, Amministratore Delegato di Casta Diva Pictures uno e Chief Creative Officer di Casta Diva Entertainment l’altro, riportati da Ansa.

Milva: la carriera della Pantera di Goro

Una delle artiste più iconiche del panorama musicale italiano, prende il suo soprannome grazie alla sua voce graffiante ed alla provenienza da Goro, che le diede i natali il 17 luglio del 1939 con il nome di Maria Ilvia Bolcati.

Ha incantato il pubblico con la sua immensa arte a partire dagli anni 60 e 70 quando si contendeva la scena con altre grandi della musica nostrana come Iva Zanicchi, Ornella Vanoni e Mina. Nel corso della sua carriera ha inciso più di 30 album e riscosso grande successo anche all’estero oltre che in Italia, diventando famosa anche in Germania, Francia e Spagna.