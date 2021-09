Silvio Berlusconi compie 85 anni: Alba Parietti gli dedica un messaggio di auguri sui social

Gossip

Oggi 29 settembre 2021 Silvio Berlusconi compie 85 anni. Nelle prossime ore saranno probabilmente moltissimi i messaggi che verrano condivisi in suo onore, ma Alba Parietti sembra aver cercato di battere tutti sul tempo. La nota showgirl ha pubblicato un post in suo onore nei primissimi minuti della giornata, dedicandogli parole di grande affetto e stima.

Silvio Berlusconi compie 85 anni: gli auguri di Alba Parietti

Silvio Berlusconi spegne oggi 85 candeline. L’ex premier é nato il 29 settembre del 1936 e nella giornata di oggi sentiremo quasi sicuramente parlare di lui e dell’importante traguardo raggiunto.

Fra i primi a rivolgere un pensiero a Silvio c’è stata Alba Parietti, che ha atteso l’inizio del nuovo giorno sveglia, per condividere su Instagram il suo messaggio di auguri in suo onore. La showgirl ha condiviso una fotografia scattata anni fa. Non è nota l’occasione alla quale risalga l’immagine, ma a giudicare dagli elementi presenti di fronte a loro è possibile che si trattasse di un pranzo o di una cena.

“Buon compleanno carissimo Silvio Berlusconi con tutto il cuore” inizia il messaggio di Alba.

“Con grande affetto e riconoscenza per i tantissimi magnifici anni di lavoro nelle tue aziende e grazie per il rapporto personale fatto di rispetto, dialogo e affetto” aggiunge. “Tantissimi auguri Silvio” la sua conclusione affettuosa.

Alba Parietti e Silvio Berlusconi: la loro amicizia

La lunga collaborazione professionale fra Alba Parietti e Silvio Berlusconi sembra essere sfociata negli anni in un sincero rapporto di amicizia. Mesi fa, la showgirl di origini piemontesi si era molto preoccupata per le sue condizioni di salute e, dopo avergli mandato un messaggio di pronta guarigione, aveva parlato proprio con lui nei giorni del suo ricovero all’ospedale di Monaco.

“Conosco quest’uomo da circa quarant’anni ho sempre lavorato per lui, non ho mai votato per lui io l’ho sempre detto, ma ci siamo sempre rispettati e il rispetto ha portato affetto. Per imparare a voler bene a qualcuno vuol dire imparare a conoscerne le qualità umane” aveva raccontato.

“Tutta la mia felicità davvero nel sentire la sua voce sicura e sapere che ci ha tenuto a rassicurarmi personalmente, come avrebbe fatto un amico. Perché, anche se abbiamo avuto spesso visioni diverse, il rispetto alla fine è quello che rende due persone amiche.

Perché voler bene a qualcuno è soprattutto portargli rispetto. Mi ha commosso. E davvero io a Silvio voglio bene” aveva dichiarato.