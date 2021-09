Gossip

Barbara d’Urso affida al suo Instagram una dolcissima dedica durante una giornata speciale. La conduttrice, tornata in scena con la nuova edizione del suo Pomeriggio Cinque, regala ai follower una pagina di grande emozione pubblicando una foto e un messaggio carico d’amore: “Mi fai camminare a testa alta, ti amo”.

“Ed eccolo l’unico altro vero punto di felicità perfetta e totale… ore 00.10 del 29 settembre… Tu… il ribelle col cuore grande che corre rigorosamente da solo e vince… e mi fa camminare a testa alta… Io, Tu e Giammauro uniti ed indivisibili… Noi Tre.. l’Amore puro… Ti Amo. Mamma“.

È questo il messaggio dolcissimo pubblicato da Barbara d’Urso e rivolto al suo amato figlio Emanuele Berardi, che il 29 settembre ha festeggiato il suo compleanno. Classe 1988, è nato dalla passata unione tra la conduttrice e Mauro Berardi, così come il suo adorato primogenito Giammauro.

Chi è Emanuele Berardi, figlio di Barbara d’Urso

Nato a Roma nel 1988, Emanuele Berardi è il secondogenito di Barbara d’Urso, nato dalla relazione con il produttore Mauro Berardi.

Da quello che è emerso sulla sua storia, si sa che ha intrapreso un percorso diverso da quello della madre e si occupa di fotografia e produzione video.

Al primogenito Giammauro Berardi, classe 1986, la conduttrice aveva fatto una dedica simile in occasione dei suoi 35 anni, nell’agosto scorso, pubblicando uno scatto insieme al padre mentre erano in dolce attesa. Anche Giammauro Berardi ha scelto una strada totalmente diversa da quella della mamma: oggi è un medico e lavora come chirurgo.

“E alle 14 in punto sei arrivato Tu, il mio primo figlio. L’unico vero punto di felicità perfetta e totale (che si è ripetuto il 29 settembre di due anni dopo)… E continui a rendermi felice… anche a migliaia di chilometri di distanza… E a rendermi orgogliosa… tanto orgogliosa. Io, Tu ed Emanuele… insieme… sempre… ed indivisibili. Ti amo, Mamma“.