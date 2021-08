Barbara d’Urso mostra una sua foto con il pancione, incinta del primo figlio, e lo scatto condiviso su Instagram scatena un’ondata di commenti da parte dei follower. La conduttrice accompagna l’istantanea con un lungo messaggio, a cui affida un pensiero dolcissimo al suo adorato primogenito. Al suo fianco, l’ex compagno della presentatrice.

Barbara d’Urso con il pancione: la foto pubblicata su Instagram

La fotografia di Barbara d’Urso incinta del primo figlio, pancione in primo piano sotto il sole di un’estate di tanti anni fa, emoziona i fan della conduttrice e scatena l’ondata di like e commenti.

Il volto noto di Canale 5 ha condiviso un meraviglioso ricordo di allora, quando, al fianco dell’ormai ex compagno Mauro Berardi – produttore cinematografico a cui è stata legata dal 1982 al 1993 – aspettava l’arrivo del suo primogenito. Lo scatto, pubblicato da Carmelita poche ore fa su Instagram, è incorniciato da una splendida dedica:

“E alle 14 in punto sei arrivato TU, il mio primo figlio. L’unico vero punto di felicità perfetta e totale (che si è ripetuto il 29 settembre di due anni dopo)… E continui a rendermi felice… anche a migliaia di chilometri di distanza… E a rendermi orgogliosa… tanto orgogliosa.

Io, TU ed Emanuele… insieme… sempre… ed indivisibili. TI AMO, Mamma“.

Post di Barbara d’Urso su Instagram

L’occasione che ha visto approdare sui social la tenera immagine è il 35° compleanno del primo figlio, Giammauro, e non è mancato un dolce pensiero anche per il “piccolo” di casa, Emanuele.

Immediata la reazione dei fan della conduttrice, che hanno apprezzato la foto e soprattutto il meraviglioso messaggio d’amore con cui Barbara d’Urso ha parlato al cuore del primogenito. Non sono mancati anche terribili commenti da parte dei soliti hater che, a cadenza più o meno regolare, invadono lo spazio social della d’Urso con parole cattive e spietate.

Veleno gratuito a cui la conduttrice ha deciso di non replicare, come accaduto già in passato.