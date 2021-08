Barbara d’Urso ha condiviso il suo dolore sui social con un tweet in cui si condensa il suo messaggio misto di apprensione e shock. La conduttrice ha scelto Twitter per parlare, ancora una volta, al cuore del suo pubblico e rivelare il suo pensiero sul dramma che ha sconvolto la città di Pescara nelle ultime ore a causa degli incendi.

Barbara d’Urso, il messaggio di dolore su Twitter: “Mi vengono i brividi“

Le parole di dolore di Barbara d’Urso sono impresse in uno dei suoi tweet delle ultime ore, a cui la conduttrice di Pomeriggio 5 ha affidato tutto il suo shock per quanto accaduto in Abruzzo e soprattutto a Pescara a causa dell’emergenza incendi.

“Io ero qui una settimana fa – ha scritto sconvolta sul suo profilo Twitter –… Ieri le fiamme hanno raggiunto gli ombrelloni della spiaggia… È assurdo, mi vengono i brividi… Un abbraccio a tutti i miei amici abruzzesi… #Pescara“.

Io ero qui una settimana fa… Ieri le fiamme hanno raggiunto gli ombrelloni della spiaggia… È assurdo, mi vengono i brividi… Un abbraccio a tutti i miei amici abruzzesi… #Pescara pic.twitter.com/MqRrE19faF — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) August 2, 2021

Le immagini in arrivo dalla città sono impressionanti e hanno fatto il giro del web in tutto il loro carico di gravità, dopo quelle che, negli ultimi giorni, sono balzate in testa alle cronache da altre regioni italiane tra cui la Sicilia e la Sardegna, interessate da devastanti roghi per giorni.

Emergenza incendi: da Barbara d’Urso a Elisabetta Gregoraci, i vip sconvolti sui social

Le ultime settimane sono state particolarmente difficili sul fronte incendi in diverse zone dell’Italia.

Oltre a Barbara d’Urso, sono tanti i vip che si sono espressi sul dramma dei roghi che hanno ferito non solo l’Abruzzo, ma anche altre regioni del Paese tra cui le due Isole maggiori, Sicilia e Sardegna.

Nei giorni scorsi, proprio a margine del disastro immane che ha colpito quest’ultima isola, numerosi volti noti dello spettacolo hanno diffuso messaggi di ferma condanna e di solidarietà per le popolazioni coinvolte. Da Elisabetta Gregoraci a Giorgia Palmas, passando per Elisabetta Canalis, Simona Ventura e Carmen Russo, tante stelle italiane hanno parlato della catastrofe ambientale che ha messo in ginocchio flora, fauna e decine di famiglie.