La città di Catania e buona parte della sua provincia sono in queste ore interessate da diversi incendi. La situazione è critica al punto che, proprio in questi minuti, è stata annunciata la sospensione dei voli e la chiusura dell’aeroporto. A causare i roghi un ruolo importante lo hanno avuto le alte temperature e la bolla di caldo fortissimo che ha già iniziato ad inghiottire il sud Italia.

La notizia arriva a nemmno una settimana da quella riguardante i vasti incendi che hanno devastato il nord-ovest della Sardegna, provocando un danno enorme: 20 mila ettari di terreno bruciato, centinaia di animali uccisi dalle fiamme e danni incalcolabili per le attività economiche della zona.

Vasti incendi terrorizzano Catania e provincia

Come riferito da molte testate locali come La Sicilia, diversi incendi stanno rendendo difficili e preoccupanti le ultime ore nella città di Catania e provincia. Tutto è iniziato intorno alle 13 di questo venerdì di grande caldo, quando i cittadini hanno visto un’imponente colonna di fumo innalzarsi da Fossa Creta e Via Palermo. A causa del vento caldo, le fiamme sono state alimentate al punto da permettere all’incendio una propagazione verso il quartiere San Giorgio, arrivando anche al confine con il cimitero.

L’intera zona è stata chiusa in via precauzionale alla circolazione.

Un altro rogo ha colpito la zona dell’Oasi del Simeto, all’ingresso del Villaggio Giove fino a Viale Kennedy, dove è stato colpito anche il lido Le Capannine. I bagnanti che si trovavano nella zona sono stati allontanati immediatamente, i residenti invece, sempre a scopo precauzionale, sono stati invitati a lasciare le loro case.

È ufficiale: la Playa di Catania nuova location della prossima stagione di Chicago Fire. pic.twitter.com/S8GKAkhyWT — Perìto Perària (@aedan83) July 30, 2021

Chiuso l’aeroporto di Catania a causa degli incendi

A causa delle fiamme e soprattuto della vasta quantità di fumo, la Sac, la società che gestisce l’aeoporto ha annunciato la sospensione dei voli e la chiusura dello scalo.

In una nota diramata proprio in qeusti minuti si legge: “A causa degli incendi scoppiati nei pressi dello scalo aeroportuale, l’Aeroporto di Catania sospende le operazioni di volo in arrivo e in partenza per permettere l’intervento dei mezzi elicotteri dei Vigili del fuoco. Saranno comunicati aggiornamenti“.

🔥 #Aeroporti #incendi – Catania



✈A causa degli incendi scoppiati nei pressi dello scalo aeroportuale, l’Aeroporto di Catania sospende le operazioni di volo in arrivo e in partenza



👨‍🚒In corso l’intervento dei mezzi elicotteri dei Vigili del fuoco#Luceverde #Sicilia — Luceverde Radio (@LuceverdeRadio) July 30, 2021

Guarda il video dell’incendio: