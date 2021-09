Star in the Star: Ilary Blasi torna con la terza puntata dello show di Canale 5 che fa discutere

Programmi TV

Il programma Star in the Star torna in tv con il terzo appuntamento nonostante gli ascolti non lo stiano premiando. Riuscirà a far ricredere il pubblico dopo le numerose critiche ricevute?

Lo show di Canale 5 fatica a decollare dopo due puntate andate ben sotto le aspettative ed a nulla è servito l’introduzione di una nuova maschera ed il cantato in live dei protagonisti. La terza serata di oggi giovedì 30 settembre 2021 potrebbe decretare il definitivo flop di Star in the Star nonostante la conduzione di una Ilary Blasi, tornata a vestire i panni della ballerina, aiutata dalla giuria che stenta a decollare formata da Andrea Pucci, Marcella Bella e Claudio Amendola. Quello che c’è da sapere sulla terza puntata dello show che cercherà di risollevare le sorti del programma.

Star in the Star: quando va in onda

L’appuntamento con le ormai otto maschere in gara nel programma, rimaste orfane di altri due Vip eliminati nella precedente puntata, sarà per giovedì 30 settembre 2021 come sempre alle ore 21:30 circa sul canale Mediaset.

Star in the Star: il terzo appuntamento con Ilary Blasi

Non riesce a decollare la nuova trasmissione di Canale 5 e dopo un avvio molto incerto che ha caratterizzato la prima puntata, anche il secondo appuntamento di Star in the Star non è riuscito a sfondare la porta delle case degli italiani.

I telespettatori continuano infatti a non dare fiducia al format divenendo sui social i primi critici del programma. Ilary Blasi ci sta facendo l’abitudine alla valanga di giudizi negativi arrivati sui social e di certo non si ferma di fronte ai poco incoraggianti dati sugli ascolti nonostante le difficoltà.

La seconda puntata andata in onda giovedì 23 settembre ha infatti continuato sul solco della prima facendo segnare si il dato dell’11,5%, più alto del primo appuntamento, ma bensì caratterizzato da meno spettatori attaccati alla tv con 1.816.000 spettatori a guardarlo.

A nulla sono servite l’aggiunta di una nuova maschera, quella di Paul McCartney interpretata da Ron Moss, e l’ingresso dell’interpretazione dal vivo dei cantanti in gara.