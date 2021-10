Chi è davvero il padre delle sorelle Selassié del GF Vip: svelato il presunto vero nome e le origini

TV e Spettacolo

Sta facendo parecchio rumore il mistero legato all’identità di Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié, padre delle sorelle Selassié del Grande Fratello Vip. L’uomo è finito al centro dell’attenzione per il suo presunto falso nome e per una discendenza nobiliare che non sarebbe veritiera. Le concorrenti del reality si sono sempre dichiarate principesse, ma non sarebbe così: cosa si cela dietro il mistero.

Il padre delle sorelle Selassié: i presunti nome e identità

Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié è il nome del padre di Jessica, Clarissa e Lulù Selassié, attuali concorrenti del Grande Fratello Vip.

Il trio di sorelle si sono da subito dichiarate principesse, vantando una discendenza nobiliare in quanto nipoti dell’ultimo imperatore etiope. Tuttavia sarebbero sorti alcuni dubbi circa le loro effettive origini e, a sganciare la bomba, è stato il settimanale Oggi.

Secondo il settimanale, l’uomo avrebbe sia un altro nome sia un’altra identità. Il suo vero nome sarebbe Giulio Bissiri, come emerso nel mandato di cattura internazionale del 5 marzo 2021: l’uomo si troverebbe ora in Svizzera per scontare tre 3 mesi di carcere. Ma, stando a quanto riportato da Oggi, anche la sua identità non sarebbe veritiera.

Il padre delle Selassié, infatti, sarebbe il figlio di un giardiniere italiano che lavorava presso il palazzo di Hailé Selassié. Nato comunque in Etiopia, l’uomo però non sarebbe un discendente della dinastia.

Le sorelle Selassié al Grande Fratello Vip

Tali notizie hanno inevitabilmente scosso anche Jessica, Clarissa e Lulù Selassié. Al Grande Fratello Vip il trio di sorelle è protagonista di numerose dinamiche, ma quanto sta succedendo fuori dalla Casa potrebbe mettere a rischio la loro permanenza a Cinecittà.

Oggi pomeriggio, in particolare, la produzione del Grande Fratello Vip ha deciso di convocare personalmente le tre concorrenti per informarle circa “importanti questioni familiari” non specificate. L’annuncio è stato pubblicato sul profilo Facebook del reality, poche ore prima della diretta di questa sera in onda su Canale 5.

Un vero e proprio mistero che si infittisce giorno dopo giorno e, proprio nel corso della puntata di questa sera, Alfonso Signorini sarebbe intenzionato ad affrontare la questione.