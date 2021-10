Grande Fratello Vip convoca le sorelle Selassié in separata sede: il mistero a pochi passi dalla diretta

Grande Fratello

Il terremoto scatenatosi sulla famiglia delle sorelle Selassié è finito sulla bocca di tutti. Non solo le concorrenti del Grande Fratello Vip non avrebbero nobili discendenze, ma il loro padre sarebbe stato arrestato ed è attualmente in carcere in Svizzera. Probabilmente per queste ragioni, il trio di sorelle è stato convocato dalla produzione del reality in separata sede per “importanti questioni familiari“, a poca distanza dalla diretta di questa sera.

Le sorelle Selassié: è mistero sull’identità del padre

Jessica, Clarissa e Lulù Selassié sono al centro di una spinosa vicenda familiare che vedrebbe coinvolto il papà, Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié.

Lo scoop è stato rilanciato dal settimanale Oggi pochi giorni fa e vedrebbe l’uomo coinvolto in una duplice e intricata questione. Da un lato si è scoperto come il padre delle tre principesse non sarebbe il discendente dell’ultimo imperatore etiope, bensì un giardiniere che lavorava nel palazzo imperiale. E il suo nome, in realtà, sarebbe italianissimo: Giulio Bissiri. Le principesse Selassié, protagoniste dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, non godrebbero dunque delle nobili discendenze di cui spesso hanno parlato.

Dall’altro lato, l’uomo sarebbe coinvolto anche in un’intricata vicenda giudiziaria. Sempre il settimanale Oggi ha rivelato che il padre delle ‘Vippone’ sarebbe attualmente in carcere in Svizzera per aver falsificato i suoi documenti e per una truffa di 10 milioni di franchi.

Le sorelle Selassié convocate dal GF Vip

Il caso che vede coinvolto il papà delle sorelle Selassié è piombato, inevitabilmente, anche sulla Casa del Grande Fratello Vip. Le tre ragazze, come si legge in un comunicato pubblicato sul profilo Facebook del reality, “stanno ricevendo informazioni su importanti questioni familiari“.

Convocate dalla produzione, le Selassié sarebbero dunque venute a conoscenza delle vicissitudini esterne a Cinecittà che vedrebbero coinvolto il padre.

Stando alle anticipazioni sulla puntata di questa sera, Alfonso Signorini affronterà lo spinoso argomento e cercherà di fare luce sulla reale identità delle tre “principesse”. Oltre alla vicenda familiare, ampio spazio verrà dedicato anche alla crisi in corso tra Manuel Bortuzzo e una delle Selassié, Lulù. Se la ragazza ha più volte cercato di avvicinarsi a lui, dall’altro lato il nuotatore ha schiavato ogni suo bacio cercando di allontanarla.