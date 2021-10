Grande Fratello

Tutto pronto per una nuova puntata del GF Vip6: le anticipazioni dell'appuntamento in onda oggi venerdì 1 ottobre rivelano l'antipasto di nuovi colpi di scena, dentro e oltre le mura della Casa

Nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 in arrivo, con una prima serata che si preannuncia potenzialmente ricca di colpi di scena. In onda oggi 1 ottobre, su Canale 5, un appuntamento che potrebbe rivelarsi decisivo per alcuni dei protagonisti del reality. Le anticipazioni rivelano che, a farla da padroni, saranno le ombre sulla famiglia delle sorelle Selassié – con il presunto arresto del padre – e il rapporto tra Manuel Bortuzzo e una di loro, Lulù.

Grande Fratello Vip 6 anticipazioni: l’arresto del padre delle sorelle Selassié

1° ottobre ricco di anticipazioni sulla nuova puntata del GF Vip 6, attesa oggi in prima serata su Canale 5: Alfonso Signorini avrà da smaltire parecchia “carne” sul fuoco delle polemiche, dopo la bufera esplosa intorno al presunto arresto del padre delle “Princess” che, in realtà, non sarebbe affatto imparentato con l’ultimo imperatore d’Etiopia.

Le sorelle Clarissa, Jessica e Lucrezia Hailé Selassié, secondo una esclusiva del settimanale Oggi, non sarebbero “principesse” discendenti del trono etiope bensì nipoti del giardiniere di palazzo.

Niente sangue blu nelle vene, dunque, stando alle ultime scottanti rivelazioni lanciate dalla rivista.

Nel nuovo appuntamento del reality show, con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste, farà parecchio rumore il caso della famiglia delle 3 concorrenti, finito nel vortice di un acceso dibattito su cui oggi si cercherà di far luce in puntata.

Grande Fratello Vip 6 anticipazioni: Manuel Bortuzzo e Lulù, intesa al capolinea?

Secondo le anticipazioni, particolare attenzione oggi avrà il rapporto tra Lulù e Manuel Bortuzzo, che sembra attraversare un momento di crisi.

Le recenti evoluzioni del loro percorso stanno sollevando più di un interrogativo dopo l’iniziale ipotesi di un nuovo amore e le prime effusioni a favore di telecamera.

Lei che si avvicina insistendo per baciarlo ❤️

Lui che cerca di spostarsi ma non riuscendo cede al bacio ❤️❤️❤️❤️

Lui che appena lei si gira si pulisce le labbra ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ #GFvip pic.twitter.com/84wMwAWWmH — BagnoTrash (@bagnotrash) September 29, 2021

Il nuotatore sembra voler tenere le distanze e sui social montano i dubbi sulle sorti della loro intesa, anche alla luce dei ruvidi toni usati per frenare le attenzioni sempre più evidenti della concorrente.

Manuel Bortuzzo è apparso piuttosto infastidito dalla gelosia di Lulù sul presunto interesse di Sophie Codegoni nei suoi confronti, al punto che, in uno sfogo senza mezzi termini, l’atleta ha ripristinato l’ordine di priorità nella loro discussione: “Rispetta il mio silenzio.

Ho bisogno di 5 minuti di pausa, 5 minuti per me. Per i problemi che ho io, queste cose non mi interessano. Non cammino più, non ho più una vita“.

– mi dai un bacino? 💘🥰😘 – NO 🖐🏻 no😄 non posso togliere il trucco #gfvip pic.twitter.com/RdBcqNvAdY — ~ (@joyglorius) September 29, 2021

GF Vip 6 anticipazioni 1 ottobre: Aldo Montano torna in gioco dopo la quarantena

Nella puntata di oggi 1 ottobre ci sarà spazio anche per un’altra delle “principesse” della Casa, Jessica Selassié, che appare sempre più vicina a Samy Youssef. Inoltre, dopo una temporanea uscita di scena per impegni fissati precedentemente al suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, mercoledì sera Aldo Montano ha fatto ritorno nel loft di Cinecittà all’interno della “nave dell’amore”, per rimanere isolato dal gruppo e concludere così il periodo di quarantena previsto prima di riabbracciare i coinquilini “vipponi”.

Anticipazioni Grande Fratello Vip 6: dalle accuse di razzismo contro Soleil Sorge al televoto

Il nuovo appuntamento con il prime time del Grande Fratello Vip potrebbe riservare anche una pagina a Soleil Sorge, in questi giorni nel mirino di pesanti accuse di razzismo in seguito alla frase “Urlate come scimmie” rivolta a Ainett Stephens e Samy Youssef. Secondo quanto filtra in Rete, la concorrente potrebbe addirittura lasciare il reality show.

E infine il televoto. Nella scorsa puntata, Andrea Casalino, Gianmaria Antinolfi e Nicola Pisu sono finiti in nomination: quale sarà il verdetto del pubblico? Non resta che attendere la diretta, ma c’è già tanto di cui parlare…