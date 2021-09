Aldo Montano rientra al Grande Fratello Vip, ma rimane in quarantena: l’annuncio del reality

Grande Fratello

Negli ultimi giorni, Aldo Montano ha vissuto il Grande Fratello Vip in maniera decisamente insolita. L’atleta ha dovuto abbandonare la Casa più spiata d’Italia per prendere parte a un evento istituzionale organizzato precedentemente e ha seguito le ultime puntate dall’esterno. In queste ore, la produzione ha annunciato il suo ritorno nel reality, rivelando però che non si unirà immediatamente agli altri.

Grande Fratello Vip, Aldo Montano rientra ma resta in quarantena nella “nave dell’amore”

Aldo Montano è uno dei primi concorrenti ad aver lasciato la Casa nella nuova edizione del Grande Fratello Vip.

A differenza di Tommaso Eletti però, lui non è stato eliminato, ma ha dovuto salutare momentaneamente i suoi compagni, per prendere parte a un impegno organizzato precedentemente al suo ingresso. Nel corso delle puntate di venerdì e lunedì lo abbiamo visto collegarsi con i suoi coinquilini dall’esterno, ma ora sembrerebbe tutto pronto per il suo secondo ingresso.

La produzione del reality ha diffuso proprio in queste ore un comunicato che lo riguarda. “Questa sera Aldo Montano è rientrato nella Casa di Grande Fratello Vip nella ‘nave dell’amore’” si legge nel messaggio condiviso sui social del GF Vip.

Qui, spiega ancora il reality, “resterà isolato dal gruppo per completare il suo periodo di quarantena“. Manca comunque davvero poco al suo incontro con i coinquilini: “Venerdì si unirà nuovamente agli altri concorrenti per proseguire il gioco”.

Aldo Montano torna al Grande Fratello Vip: il motivo della sua uscita

“Aldo dovrà assentarsi qualche giorno dalla casa per un impegno istituzionale che ci fa molto onore” così Alfonso Signorini annunciava l’uscita del “vippone” dalla Casa del Grande Fratello Vip qualche settimana fa.

In questi giorni, il mistero sul reale motivo dietro ai suoi impegni è stato reso noto. Lo schermidore ha preso parte a un evento istituzionale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e tutti gli altri vincitori di medaglie alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Giovedì 23 settembre, gli atleti hanno raggiunto il Quirinale per la cerimonia di restituzione del drappo olimpico.

Durante i giochi olimpici da poco conclusi, Aldo Montano ha vinto la medaglia d’argento nella prova maschile a squadre nella specialità sciabola.

Oltre a lui, la formazione azzurra era composta da Luca Curatoli e Enrico Berré. Chissà se ora che tornerà dai suoi compagni, Aldo racconterà loro le emozioni vissute in questi giorni. A giudicare dalle sue ultime dichiarazioni, Manuel Bortuzzo non vede l’ora di incontrarlo.