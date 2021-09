Tommaso Eletti e Davide Silvestri al televoto: annunciato il primo eliminato ufficiale del GF Vip

Grande Fratello

Tommaso Eletti e Davide Silvestri sono i nomi candidati alla prima eliminazione della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Le dinamiche del reality entrano nel vivo e questa sera si assiste all’uscita definitiva dal gioco di uno dei due concorrenti. Il pubblico ha votato per tutta la settimana, sino al comunicato ufficiale di questa sera: chi fra i due ‘Vipponi’ è costretto a lasciare la Casa?

Tommaso Eletti e Davide Silvestri al televoto

Al Grande Fratello Vip è in arrivo la prima eliminazione ufficiale di questa edizione, che ha preso il via la scorsa settimana.

Al televoto ci sono Tommaso Eletti e Davide Silvestri: due personalità differenti ma unite, questa settimana, dal diabolico meccanismo delle nomination. L’ex volto di Temptation Island è stato uno dei concorrenti più chiacchierati sinora, così come la sua storia d’amore con la ex Valentina. Finito spesso nelle polemiche, Tommaso Eletti in altri frangenti del reality ha però ricevuto consensi, in particolare dall’opinionista Sonia Bruganelli che ha voluto difenderlo dalle critiche.

Davide Silvestri, dall’altro lato, non ha ancora mostrato se stesso al 100%, rimanendo spesso al di fuori delle dinamiche di gioco.

Nella scorsa puntata è risultato il più votato dai compagni, alcuni dei quali l’hanno accusato di palesare una simpatia eccessivamente costruita e non totalmente veritiera. Per lui la vittoria al televoto contro Tommaso potrebbe essere l’occasione del riscatto.

Tommaso è il primo eliminato

Prima eliminazione al Grande Fratello Vip, e le dinamiche restano sempre le stesse, così come il comunicato ufficiale della produzione. Alfonso Signorini ne legge il contenuto: “Il pubblico ha deciso che tra Davide e Tommaso il Vip che deve abbandonare la Casa del Grande Fratello è Tommaso“.

Tommaso Eletti è così il primo eliminato ufficiale di questa edizione. Il concorrente ne era quasi certo, come rivela ai compagni prima degli ultimi saluti: “Ero sicuro, ho troppi odiatori“. Il riferimento è inevitabilmente alla fama acquisita questa estate, con la sua partecipazione a Temptation Island assieme a Valentina. E, proprio con lei, questa sera è stato protagonista di un acceso diverbio che non ha risparmiato accuse e parole al veleno.