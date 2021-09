Adriana Volpe e Sonia Bruganelli si scontrano in diretta: “Hai detto una cosa brutta”. Alta tensione al GF Vip

Grande Fratello

Acceso confronto tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe in apertura di puntata al Grande Fratello Vip. Dopo la querelle social degli ultimi giorni, cresce la tensione in studio

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli ai ferri corti: si accendono gli animi al Grande Fratello Vip. Dopo la recente querelle social, che ha visto impelagato anche Giancarlo Magalli, le due opinioniste battibeccano furiosamente a inizio puntata. “Hai detto una cosa brutta“, l’attacco della Bruganelli in riferimento alla piccata risposta social della collega. Immediata la reazione della Volpe.

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: scontro in diretta

Alfonso Signorini l’aveva annunciato questo pomeriggio attraverso un’anticipazione nel daytime: tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli c’è aria di tempesta.

E così è stato. Dopo la querelle social degli ultimi giorni, legata a una foto che ritrae la moglie di Paolo Bonolis con Giancarlo Magalli, le due opinioniste del Grande Fratello Vip accendono subito questa puntata serale con un duro confronto. Gli strascichi del battibecco a distanza che le ha viste protagoniste sono pesantissimi, come conferma l’alta tensione che si respira in studio.

“La realtà è che siamo andati in questo ristorante“, spiega Sonia Bruganelli interpellata da Alfonso Signorini sulla spinosa questione.

“C’erano 4 persone tra cui Magalli e siccome ero accanto a una persona che lo conosce, si sono permessi di parlare di quanto hanno fatto negli anni. E il signor Magalli mi ha detto: ‘Ho saputo che fai l’opinionista con Adriana Volpe‘. Io ho risposto che siamo molto diverse e lì è finito. Abbiamo cenato, Paolo e Giancarlo si sono fatti battutine. Dopo, siccome Magalli è un personaggio particolare, gli ho detto di farci una foto, perché stavamo lì, ridevamo e scherzavamo. Sono stata leggera perché ho immaginato che lei avesse una forza interiore diversa da quella che ha“.

Botta e risposta tra le opinioniste del GF Vip

Sonia Bruganelli, a seguire, se la prende con la collega per le affermazioni fatte sui social in riferimento alla foto con Magalli: “Hai detto una cosa brutta, perché hai detto: ‘Do li fa e poi li accoppia’. Non è stato carino“. La Volpe replica: “Hai fatto tutto tu”. Ma la Bruganelli si difende: “Io ho fatto una foto. Tu invece hai scritto, fatto video, una roba“. E rivela a Signorini di averla poi contattata dopo quella sera: “Le ho scritto su Whatsapp per chiarire, e lei ha voluto fare tutto in pubblico“.

Ma Adriana Volpe è di tutt’altro parere ed espone la sua versione dei fatti: “Vuoi che prendo la chat?

Su quel post ci sono state persone che hanno commentato dicendo: ‘Ha un significato quella foto’. Io ti ritengo talmente intelligente perché non puoi sapere il significato che quella foto può avere. Sei libera di frequentare chi vuoi, ma hai detto: ‘Io non sono amica di Adriana‘”. “Infatti non siamo amiche“, la secca replica della Bruganelli prima dell’intervento di Alfonso Signorini, che ha interrotto la querelle per proseguire con la diretta.