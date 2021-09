Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, lite per la foto con Magalli: “Non ti abbiamo pensata”, ma lei la sbugiarda

Gossip

Aria di tensione tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, le nuove opinioniste di Alfonso Signorini nella sesta edizione del Grande Fratello Vip. Che tra le due non scorresse buon sangue era già stato ventilato, ma adesso la questione è diventata ufficiale: le due hanno discusso a colpi di storie e tweet a causa di una foto della moglie di Paolo Bonolis assieme a Giancarlo Magalli.

Sonia Bruganelli e Magalli insieme: la reazione piccata di Adriana Volpe

Il loro approdo come opinioniste aveva già fatto pensare che le cose al GF Vip 6 sarebbero state più calde negli studi che nella Casa più spiata d’Italia.

A giudicare dalla lite social tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, non ci si sbagliava. Tutto è cominciato da una foto pubblicata dalla moglie di Bonolis assieme a Giancarlo Magalli, con il quale la Volpe ha ormai da tempo un conto aperto e non mancano mai di lanciarsi reciproche frecciatine. “Le serate divertenti organizzate all’ultimo momento” ha scritto la Bruganelli.

La risposta di Adriana Volpe non si è fatta attendere. Con un video sulla sua pagina Instagram, ha reagito così: “Vedi quelle serate organizzate all’ultimo momento che belle che sono?

Quanto son bellini? Tanto… Dio li fa e poi li accoppia. Ci vediamo lunedì“. Impossibile equivocare di chi stia parlando: su Twitter ha pubblicato la frase “Dio li fa e poi li accoppia…all’ultimo momento, tanto bellini” con una gif di lei che invita al silenzio.

Il video di Adriana Volpe – Instagram

Lite Bruganelli – Volpe, Sonia prova a sentire ma viene sbugiardata

L’invito ad una lite non è caduto a vuoto e Sonia Bruganelli, notoriamente una che non le manda a dire, ha replicato senza fare una piega.

Condividendo alcuni articoli sull’argomento, l’opinionista del GF Vip ha praticamente accusato Adriana Volpe di essere “ossessionata” dal fatto che Magalli possa sempre aver qualcosa da dire su di lei: “Le mie cene prescindono dalla sua vita, come spero le sue“, “Non vivo la mia vita per fare innervosire te, giuro” e ancora un “credo anche io” ad un utente che sottolinea che “ognuno può avere gli amici che vuole“. Da Twitter, Sonia Bruganelli insiste: “Se non sono libera di farmi una foto con un collega di mio marito a cena… Davvero Adriana, non ti abbiamo pensata proprio, giuro!!!”.

Storie di Sonia Bruganelli su Instagram

La Volpe, nomen omen, ribatte però condividendo un messaggio scritto da qualcuno in riferimento proprio all’incontro tra Sonia Bruganelli e Giancarlo Magalli.

La “fonte” della Volpe sembra sbugiardare la moglie di Bonolis: “Stavo nel suo stesso ristorante a Roma, erano in due tavoli diversi, si sono salutati e hanno iniziato a parlare della Volpe. Poi prima di sedersi ognuno al suo tavolo lei gli fa: ‘Dopo facciamoci una foto così Adriana impazzisce‘“. Scacco matto? Adriana Volpe dopo questa storia ne ha pubblicata con il celebre “Che figura” di Emilio Fede.

La sensazione è che lunedì sera al GF Vip 6 le dinamiche più interessanti saranno nello studio, più che nella Casa.