Carolina Marconi e la cicatrice al seno, su Instagram mostra il segno dell’intervento: il lungo messaggio

Carolina Marconi ripercorre gli ultimi difficili mesi della sua vita, segnata da un tumore al seno che la vede combattere con tutta se stessa. Attraverso un lungo messaggio condiviso su Instagram, l’ex gieffina ha raccontato la sua lotta mostrando per la prima volta la cicatrice al seno dopo l’intervento. “Sto affrontando la mia battaglia più grande (sempre a testa alta)“, il messaggio ai followers.

Carolina Marconi e la cicatrice al seno: lo scatto condiviso su Instagram

Carolina Marconi sta affrontando negli ultimi mesi una difficile lotta contro un tumore al seno, che le ha stravolto completamente la vita.

L’ex concorrente del Grande Fratello la scorsa settimana ha voluto aprire il suo cuore, raccontando a Verissimo la sua battaglia e come tuttora la stia combattendo con le unghie e con i denti. Ma la donna ha voluto condividere un altro, importantissimo messaggio in occasione del mese attualmente in corso: ottobre, il mese della prevenzione del tumore al seno.

Su Instagram Carolina Marconi ha invitato tutte le donne ad essere coraggiose e a farsi controllare, prima di raccontare il suo ultimo difficile periodo.

A corredo del lungo messaggio condiviso con i followers, una sua foto in bianco e nero che la ritrae con la cicatrice al seno, segno del suo intervento.

Il dolore di Carolina Marconi: “La mia vita è crollata di botto“

“Mancava solo la mammografia x sottopormi ad una gravidanza assistita, tutte le mie analisi erano perfette ..ero felicissima ricordo anche quel giorno come ero vestita ..un vestitino nero con i fiorellini ed un capottino rosa .. doveva essere il giorno più bello della mia vita xche mancava solo quel Benedetto esame e magari ora avevo una vita dentro di me“: così inizia il lungo messaggio di Carolina Marconi, che ricorda la felicità per l’ultima analisi.

Felicità presto spazzata via dall’esito dell’esame, che l’ha messa di fronte a una dura realtà: “Invece è stato il giorno più brutto xche in un attimo la mia vita è crollata di botto .. ‘Carolina hai un tumore’“. Le parole del medico riecheggiano ancora, dure e tonanti, nella sua mente.

Lungo il post, successivamente, Carolina Marconi rimprovera se stessa per aver fatto passare 4 anni dall’ultimo controllo, intimorita anche dall’idea di recarsi in un ospedale con l’emergenza Covid-19 che stava dilagando.

Ma ad oggi si è fatta forza e confessa: “Sto affrontando la mia battaglia più grande (sempre a testa alta)“.